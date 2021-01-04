8 победителей конкурса прогнозов на 2021-й: Бубнов​ сменит Моуринью в «Тоттенхэме», а Конор подружится с фунфурье в России

Привет, это Сережа! Мы подводим итоги конкурса прогнозов.

Бубнов сменит Моуринью в «Тоттенхэме», Конор подружится с российскими фунфурье, а Путина вызовут в сборную России по хоккею – вот что предсказали пользователи Betting Insider в 2021-м!

Сегодня мы расскажем о том, какие 8 лучших прогнозов выбрало жюри. Но призов-то 9! Поэтому переходите в пост-голосование за последнего победителя и выбирайте в комментах, кто получит 6-месячную подписку на статистический сервис Smart Tables.

Голосуй за своего фаворита – по ссылке 🙌🏻

А теперь к победителям от жюри, погнали!

Напомним условия:

Описание не менее 300 символов (с пробелами)

Без спама, мата и оскорблений – прогнозы будут модерироваться, не все смогут участвовать в конкурсе

Количество прогнозов от одного пользователя не ограничено

Жюри оценивало:

1. Уникальность прогноза – насколько необычный прогноз вы дали;

2. Описание прогноза – насколько убедительную, смешную, бодрую аргументацию вы дали.

🥉 Три пользователя, которые получат подписку на месяц!

🏴‍☠️DED HEIMER🏴‍☠️: «Победа в РПЛ дебютной команды «Африканда-1» (Мурманская область, поселок Африканда) над «Краснодаром», точный счет – 3:1.

Виктор Курочкин после покупки билета «Спорт лото» даже и представить себе не мог,что выйграет в лоттерею и после этого соберет команду мечты. Что стоят только эти голы в матче с «Краснодаром»:

– Лео Месси забивает с передачи Криштиану;

– Угловой который подал головой и сам же забил его Артем Дзюба;

– И третий гол, забитый со штрафного Неймаром, который сам же его и заработал 27 раз за матч».

Надежный: «В 2021 Путина вызовут в сборную России по хоккею, и он станет в добавок ко всему еще и чемпионом мира. Кто смотрел хотя бы крайний матч с участием Путина поймут меня. Человек просто выжигал на площадке, забив больше всех в том матче – то ли 7, то ли 8 (я со счета сбился), тем самым побив собственный голевой рекорд. Это и есть мой супер прогноз на будущее. Проход жб».



Алексей Дрозд: «В 2021 году. Хабиб пойдет работать в такси. Так как завершил карьеру. А гонорары проиграет в БК. Конор Макгрегор сопьется своим виски. И подпишет документ о передаче всего имущества по пьяни. Получит гражданство России и будет пить боярку с другими фунфурье».

А тут мы сделали исключение. Прогнозу не хватает 41 символа по условиям, но Алексей нас сильно рассмешил и пополнил словарный запас своим «фунфурье». Кстати, это специалист по маленьким аптечным настойкам.

🥈 3 месяца подписки для победителей!

🏆Cristiano Ronaldo: «Мужская сборная России по биатлону во время чемпионата мира 2021 года подаст в суд на Норвежцев за употребление препаратов от астмы, утверждая что эти препараты помогают норвежцам побеждать, но будет дисквалифицирована в полном составе за клевету. На сборную помимо ограничений с флагом будет наложен запрет на ношение винтовки во время гонки, а в квартирах спортсменов будут проведены обыски на наличие оставшихся патронов».

И это только часть прогноза! Полный текст ищите в комментариях тут (там про клан-секту Гризманна и воссоединение Месси с Неймаром).

Александр Бабанаков: «Близится та самая 50-я гонка без трофеев для сборной России по биатлону, после которой Губерниев пообещал испробовать на вкус ботино. Но мне кажется, что это не конец карьеры Губерниева-дегустатора, потому что пока с трудом верится, что кто-то способен попасть в тройку призеров, разве что Логинов. Поэтому я считаю, что после ботинка Дмитрий на вкус рискнет испытать нижнее белье Занина или Трифонова».

Daniel Ortegа: «В китайской супер-лиге пока не выступало ни одного российского футболиста. Думаю, в 2021 году наконец-то осуществится первый трансфер! Очень хотелось бы увидеть завершение карьеры в китайском супер-клубе Юрия Жиркова, но думаю, ФК «национальное достояние» не отпустит «национального универсала».

Кроме Юрия, рассматривается кандидатура «национального хулигана» – Александра Кокорина. «Спартак» сможет подзаработать на этом трансфере, а сам Александр, конечно, устроит скандал в прессе из-за различий азиатского и европейского способа отработки трудового соглашения, касаемо гонорара и системы поощрений (что никак не является «российской футбольной халявой»).

Таков мой второй прогноз на 2021-й после рецидива укуса Л. Кусареса...»

🥇 Топ-2 прогноза от жюри!

Skynet: «Спартак» предлагает пробный контракт Бубнову. Поселившийся бес в ребре Бубнова помогает ему принять предложение. В первых же матчах Бубнов показывает невероятный футбол и потрясающие голы. Он станет лучшим бомбардиром, так и не доиграв сезон за «Спартак» – Бубнов выбирает неочевидный переход в «Тоттенхэм».

Через пару матчей после разговора с советом директоров Бубнов становится играющим тренером. Моуриньо уволен в следствии абсолютного не владения техникотактическими действиями игроков и прочей несущей статистики.

В мае берем победу в ЛЧ лондонского клуба у «Барселоны» с кэфом 1.5. Я же рекомендую победа и тотал больше 3,5 за 1.9!»

💥Match Analytic💥: «Златан Ибрагимович – лучшее завершения карьеры!

Ибра – самый возрастной игрок в истории Серии А, который забил 10 голов. Милан – единственный клуб из топ-5 лиг, который не проигрывал в этом сезоне и занимает 1-е место. Почему бы не прервать серию чемпионств «Юве» из 9-ти сезонов подряд?

Еще со Златаном обсуждают возвращение в сборную Швеции. Он может поставить сразу два рекорда Евро:

1. Самый возвратной полевой футболист, сейчас рекорд принадлежит Лотару Маттеусу (39 лет 91 день);

2. Самый возвратной автор гола, на данный момент это – Ивица Вастич (38 лет 257 дней).

Ибре будет 39 лет и 8 месяцев. Его карьера закончится с кубком Серии А и двумя рекордами Евро, самый возрастной полевой игрок и автор гола».

И еще раз: вот пост-голосование за последнего победителя – переходите по ссылке и выбирайте своего фаворита в комментах.

Чтобы получить 🎁, пишите на почту ryabkin@sports.ru с темой письма «Победитель конкурса прогнозов на 2021-й» или прямо в телеграм @sergeiryabkin.

Источник изображения: https://www.sport-express.ru/f...