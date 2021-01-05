Мы подводим итоги конкурса прогнозов, и теперь нам нужна ваша помощь. Жюри определило 8 победителей, но у нас остался еще один приз – максимальная подписка на статистический сервис на 6 месяцев.

Правила голосования:

В комментариях к этому посту нужно написать номер участника, чей прогноз вам понравился больше остальных.

Критерии оценки – вы выбираете сами;

В случае накрутки голосов – бан.

От вашего выбора зависит, кто получит приз – им станет пользователь, набравший наибольшее количество голосов.

Голосование продлится ровно неделю – до 11 января 2021 года.

Конор - порье ничья кф 50.Конор после «возвращения» победил проходного бойца ковбоя в начале года. И после на год опять затих, хотел снова уйти и тд. Подходит ли Конор к этому бою с мотивацией ?абсолютно нет, все деньги от боя уйдут на благотворительность. Непонятно в какой форме будет Конор, после годового простоя. Порье конечно навыки в боях улучшил, но Конор не даст себя нокаутировавать.особо статусного боя я не ожидаю, прогнозирую бой аналогично Тайсон - Джонс, который тоже закончился мирной ничьей и деньги с доходов трансляций ушли на благотворительность.

Мой прогноз на 2021 год:

Таким футбол, как был прежде, не будет. Раньше, был предсказуем счёт матча, исход матча, кто будет главным на поле и т.п. Теперь всё поменялось.

Почему мой прогноз на футбол в 2021 и далее, сбудется?

1. Букмейкерские конторы теперь под властью, и часть % будет уходить в спорт. Большинство матчей, ждёт договорной исход.

В договорных матчах нет правды, соответственно, "Капперы" будут меньше брать, а больше отдавать.

2. На поле, появятся больше конкурентов ТОПам, и как раньше, уже не будет "железобетонным" ставка: "Победа Барселоны".

3. Появятся новые клубы в главных турнирах, и будут сенсации(в немногих лигах).

4. Уменьшаться зарплаты игроков в клубах, и игроки будут искать новое место, где им предложат более выгодную сделку.

5. Появятся молодые звёзды, которые будут звучать с экранов.

Это одни из вероятных прогнозов, которые, по-моемУ мнению, сбудутся.

Мой прогноз на 2021 год коснётся плей-офф Лиги Европы в котором будет выступать наш Краснодар и он дойдёт как минимум до полуфинала!!



Как давно наши клубы не знают успехов в еврокубках!?

Очень давно! И это привело к тому что Австрия наступает Россси на пятки в таблице коэффициентов УЕФА и если команды из австрийской бундеслиги пройдут дальше чем наш Краснодар, то есть шанс что обойдут нас в рейтинге!

Этого не в коем случае нельзя допускать и в принципе Краснодар может реализовать свои возможности и пройти очень далеко по плей-офф. Когда запахло жареным, то сразу был обыгран Ренн, ничья с Челси и если они будут действовать с такой самоотдачей всегда, то можно добиваться очень серьёзных результатов. К тому же Краснодар имеет очень приличный, сыграный состав плюс не за горами зимнее трансферное окно в котором я думаю они ещё обзаведутся классными игроками!

Болеем за наших 🇷🇺 и возможно нас будет наконец-то ждать успех в Европе!!

Настоящий 2020 год, год необычности и непредсказуемости, но что покажет 2к21?

Попытаемся «пованговать» :)

Так как Шахта слабо играет против немецких четких и дисциплинированных команд, но может дать необычный фурор, но это есть факт, так что для украинского болельщика, если брать во внимание это, можно сказать если дальше так и пойдёт, то Шахта авось и выгра Лигу Европы, Маккаби - не та команда, где нужно трать основные силы, но также есть Co-Vid, так что хочется верить в покорение этой вершины, думаю полуфинал минимум, если добавят в аккуратной агрессии, тактики и сплоченности, что у Шахтёра и та есть.

Что про супер-tournament, то можно сказать что Французы будут не отступны в планах Украины, возможная ничейка сыграет на руку соседам России, и возможно боснийцы «рэбйата» крепкие могут доставит хлопот, борьбы за 2 место будет не только впечатляющей но и не предсказуемой)))

Вообщем Шахта semifinal of Europe League;

Украина - выход из группы))

Рэбйата наши должны дать жару, а они, хех, могут))))

Здравствуйте. Мне кажется в предстоящем году будет много интересного, особенно в мире футбола. Конечно, после 2020 года нас мало чем удивить уже, но думаю некоторые события нас точно не оставят равнодушными...а некоторые из них я постараюсь предсказать! И так..поехали:

1) ФК Краснодар дойдет как минимум до 1/4 финала Лиги Европы. Что сказать?! Есть ощущение что быки будут отдуваться за весь позор российских команд, которые они показали в своих группах.

2) В финал Лиги Чемпионов не пройдут такие команды как Ювентус, Реал Мадрид, Барселона, ПСЖ. Мне кажется что в финале будет андердог в лице Аталанты или Лейпцига например.

3) В чемпионате Англии победителем станет Манчестер Юнайтед или Лестер, а Арсенал не попадет даже в Лигу Европы по итогам сезона.

4) 2021й год будем годом, когда гегемония Ювентуса в Италии прекратится..и скудетто возьмет не Ювентус.

Главным претендентом все считают Милан(не исключено), но для меня фаворитом является Интер.

Вот такие вот предсказания от меня!!!

Два бомжа сойдутся в рукопашную за бутылка пива,один будет представлять интересы Путина,другой интересы Навального ,этот бой буде подкрплен большим ажиотажем хотябы тем что оба бомжа будут драться за бутылку клинского,в ход пойдет все что попадется под руки и по случайности один из бомжей возьмет главный приз и разобьет об голову другого бомжа,в итоге будет ничья приз не кому не достался

Друзья! Все мы увидели как 2020 год от👑новал всю систему спорта, в частности говорю за футбол 😞 Большинство капперов страны стали банкротами! А что же случилось!? Все специалисты дают неверные прогнозы, а все это связано с тем , что сменился график, турниры проходят друг за другом, нет режима отдыха, спортсмены уже, так сказать - играют «на здоровье!»

С этим и связаны победы аутсайдеров над лидерами чемпионатов, и не предсказуемые игры от игроков с наименьшими зарплатами. Деньги физическую форму не поправят!!!

Что Нас ждёт в 2021 году, я считаю что Дзюба выберет другой вид спорта, на его место в нападении Зенита придёт более талантливый футболист, который будет играть на скорость, а не только показывать качество техники. Я считаю что в 2021 году фК Сочи останется в лидерах РПЛ если Кокорин примет приглашение от Нобоа, и его великолепных пасов. Думаю что Быки займут как минимум 3 строчку в лиги, и пройдут в четвертьфинал Лиги Европы 🔥

Сафонов займёт в новом году место основного вратаря сборной России 100%

В 2021 по Золотому мячу тут все понятно, достанется лучшему деду футболисту Криштиану Роналдо, лучший игрок настоящего времени.

Хабиб "Орёл" Нурмагомедов вернётся в октагон.

Почему я так думаю, да всё просто,29:0 не такая мощная и привлекательная цифра, как 30:0 и к тому же насколько я знаю он спит и видит как бы выйти на бой со своим кумиром Жоржем Сент-Пьером, и если UFC во главе с Даной Уаетом устроит эту встречу, то Хабиб едва ли откажется от такого поединка.

Удачи в Новом году!

Доброго времени суток, дамы и господа! Дьяволу не интересно, станет ли "МЮ" вновь чемпион Англии или же Джанлуиджи Буффон наконец-таки поднимет над головой кубок Лиги Чемпионов, так как его прогноз следующий!

Король Ада проведет первую половину года не только вместе с Betting Insider, но и со Smart Tables, а все потому, что мой отец дал распоряжение госпоже Удаче, дабы та сделала все для того, чтобы падший ангел оказался впереди обычных смертных в конкурсной гонке!



Думаю, что закачу вечеринку с демонами в Аду, если Numero Uno добьется того, к чему шел большую часть своей карьеры. Честно, очень хочется увидеть Джиджи с "ушастым" в руках, ведь это должно было свершиться еще в далеком 2003 году, когда Супермен был превосходен, о чем не даст соврать Пиппо Индзаги.

Челси возьмёт ЛЧ, МЮ ЛЕ.



Челси во второй половине сезона наберёт ход.

Игроки адаптируются.

Например Хавертц в два раза результативнее в второй половине сезона.

Также Челси может хорошенько поработать на трансферном рынке. Могут попробовать подписать Райса. Также могут купить Давида Алабу(у него летом заканчивается контракт). Бавария попросит где-то 10 млн, что не так много.

Лэмпард найдёт баланс. И синие выдадут сильную концовку.

Прогноз на 2021 год. Турнир ЕВРО-2020. Победа сборной России! (как же сейчас зашкаливает патриотизм). Какие доводы спросите вы, их есть у меня. Во-первых, у нашей команды есть дополнительный год для подготовки к турниру. Во вторых, в группе играет в Питере, а дома родное поле помогает. В третьих, команда Бельгии очень знакома, особенно её сильные стороны, против которых и сыграют наши парни, ну а победить 12 июня в день России это будет несовненно прекрасный подарок всем болельщикам. В четвёртых, сборная Финляндии, есть настрой поквитаться на футбольном полеза поражения в советско-финляндской войне 1939-1940гг. В пятых и сборная Дании даже на своём поле не сможет справиться с нашей сборной, набравшей уверенный ход на групповом этапе. В шестых, посмотрите как готова наша команда, в последних играх она просто усыпляет бдительность своих соперников стараясь показать неуверенную игру, а сами же нарабатывали новые схемы, эспериментировали, ставили игру под те сборные с которыми предстоить играть. В седьмых, наша команда даже в лиге наций слила продвижение в более элитныц дивизион и всё для того, чтобы превосходно выступить на евро. После первого места в группе B в 1/8 финала в Бильбао наша команда уверенно проход сборную Хорватии, этого реванша ждут все после последнего чемпионата мира. 1/4 финала Мюнхен - не лёгкая, но победа над сборной Венгрии, которая неожиданно стала победителем группы F, да-да теперь то они узнали настоящую силу нешей сборной. 1/2 финала Лондон - обыграть сборную Англии в Лондоне это просто сумашествие, теперь наших уже не возможно остановить. Финал и снова Лондон, как же давно мы не играли со сборной Италии, они как наша команда давно не выходили в финал подобных турниров, это оставило свой отпечаток на игре и в основное время не было выявлено победителя, счёт 1:1, дополнительное время без забитых мячей и заключительная серия послематчевых пенальти ... ну в-общем вы поняли что наша команда за счёт опыта подобных серий в международных турнирах смог

Российские болельщики соскучились по большим победам как нашей сборной,так и по победам наших команд в еврокубках. Что касается сборной,то она отберется на ЧМ со второй строчки в группе. Но мой прогноз больше связан именно с клубным футболом. думаю в ближайшее время на пост главного тренера одного из российских клубов придет именитый иностранный тренер, возможно в Зенит, Спартак или Краснодар и доведет клуб как минимум до 1/4 Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

Covid19, в который я не верю, будет продолжаться и продолжаться. Ограничения будут новыми: заставят очки носить, особенно тех, у кого зрение хорошее, ходить только в закрытой обуви( даже если на улице жара), работать дома( кроме курьеров, врачей, поваров). При несоблюдении данного требования будут наказывать-штрафы в лучшем случае, в худшем случае обязательные работы.

Выбирай своего фаворита – пиши его номер в комментариях ниже. Вперед!