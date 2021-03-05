Оставь 5 бесплатных прогнозов на топ-матчи уикенда и получи фрибет 2 000 рублей!

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В эти три выходных дня будет много топ-футбола. Предлагаем провести его с интересом 😉

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Что за матчи?

6 марта. 20:30. «Бавария» – «Боруссия»

6 марта. 22:45. «Ювентус» – «Лацио»

7 марта. 18:00. «Спартак» – «Краснодар»

7 марта. 19:30. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

8 марта. 22:45. «Интер» – «Аталанта»

Условия конкурса прогнозов

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