Оставь 5 бесплатных прогнозов на топ-матчи уикенда и получи фрибет 2 000 рублей!

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В эти три выходных дня будет много топ-футбола. Предлагаем провести его с интересом 😉
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Что за матчи?
- 6 марта. 20:30. «Бавария» – «Боруссия»
- 6 марта. 22:45. «Ювентус» – «Лацио»
- 7 марта. 18:00. «Спартак» – «Краснодар»
- 7 марта. 19:30. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»
- 8 марта. 22:45. «Интер» – «Аталанта»
Условия конкурса прогнозов
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