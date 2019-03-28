Betting Insider

Стань нашим экспертом! Спрогнозируй исход матча любимой команды, выиграй 15 000 рублей и попади в YouTube-шоу

Хочешь показать всему сообществу Betting Insider свою крутость, как прогнозиста? А еще заработать до 7 000 рублей? Тогда следуй нескольким простым шагам!

  1. Подпишись на наш YouTube-канал 
  2. Запиши свой видеопрогноз на любой матч до 23:59 9 апреля и пришли нам его на почту support@betting.team
  3. Отпиши в комментариях под этим постом, что ты прислал свою работу на почту (в комментарии должно быть твое имя и матч, на который ты делал прогноз)
  4. Жди результатов

Победители нашего конкурса попадут на наш официальный YouTube-канал, а трое самых лучших прогнозистов получат фрибет на 7 (1 место), 5 (2 место) и 3 (3 место) тысячи рублей от нашего партнера БК «Марафон»!

Всем удачи от Betting Insider!

Комментарии
Сначала новые
Сначала старые
Влад Юртаев
Здравствуйте. Отправил свой видеопрогноз на матч ЛЧ МЮ-Барселона. 1 тайм инд. тотал ком 2: 0,5 Б. Владислав (pingwee65)
Ильфат Шафеев | ROI 0.74
Ливерпуль Порту прогноз победа Ливерпуль
zaripov.ireck2016
арсенал засрал мой экспресс проиграв 1:0
Асет Рыспамбетов
Асет, матч Эвертон Арсенал, прогноз победа Арсенала
Wowa Zhovnerik
Владимир эвертон арсенал 1—3
Wowa Zhovnerik
Эвертон Арсенал 1—3 Владимир
igorsimchuk | ROI 0.97
06.04 Чемпионат Германии. Бавария - Боруссия Д: П1. Для рисковых: П1 + ТБ 2.5.
vdedyulin | ROI 6.67
Здравствуйте,прикрепляю свой видеопрогноз на матч очередного тура Бундеслиги Бавария (Мюнхен) - Боруссия(Дортмунд).П1 и ОЗ
Владимир(vdedyulin)
Цыден Николаев
Ливерпуль победит со счётом 3:2
русский неймар | ROI 6.34
япобета Ливерпуля