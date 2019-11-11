Пиши прогнозы – получай кэш: конкурс блогеров от Betting Insider. 75 000 рублей в игре каждый месяц

Конкурсы – важнейший элемент социальной сети Betting Insider. Мы разыгрываем деньги с момента запуска проекта в 2017 году. В 2018 году на кону в конкурсах было 780 000 рублей – и это без учета других соревнований и тотализаторов. Всего за пару месяцев 2019-го Betting Insider выплатил 160 798 рублей – и эта сумма постоянно растет.

Чтобы попасть в число победителей, нужно попасть в число призеров одного из конкурсов: капперов или блогеров.

Зачем нужен конкурс блогеров?

Мы разыгрываем 75 000 рублей каждый месяц за прогнозы с хорошим анализом, вне зависимости от величины ROI в рамках Конкурса капперов.

Как в него попасть? Редакция Betting Insider каждый месяц отбирает 15 капперов, которые сделали не менее 10 ставок с описанием больше 400 символов. В конце каждого месяца редакция Betting Insider выбирает 15 лучших капперов, которые получат призы на свой счет в БК Winline.

И что в нем разыгрывают? Призы такие же, как и в Конкурсе капперов: 15 лучших прогнозистов, которых отберет редакция Betting Insider, получат по 5000 рублей на свой счет в БК Winline. Регистрация на Betting Insider, разумеется, обязательна.

Получается, ROI не важен? Мы будем стараться отбирать плюсовых игроков, но процент ROI в этом конкурсе решающего значения иметь не будет.

Где можно найти победителей конкурса и голосование? В блоге Betting Insider.

Можно ли вывести заработанные монеты? Нет.

Что изучить для победы?

Правила Betting Insider – здесь находятся правила подсчета ROI, ограничения по максимальным ставкам.

Рейтинг экспертов Betting Insider – посмотрите, как пишут Уткин и Черданцев. Не будь они комментаторами, мы бы их обязательно наградили.

Блог Betting Insider – здесь появляются советы и стратегии ставок, которые помогут выйти в топ.