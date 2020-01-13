🎁 Розыгрыш 10 000 рублей в самом мощном телеграме о ставках на единоборства – с тебя подписка!

🥊 Что за канал?

Недавно мы создали канал с прогнозами на MMA, UFC и другие единоборства, и там уже больше 500 подписчиков – залетай и ты! Зачем?

Топ-аналитика с настоящими цифрами

Походка Конора и «полет орла»

Регулярные розыгрыши

Канал просто создан для тебя, если ты любишь хлесткие панчи и кровавый канвас!



🎁 Что делать, чтобы участвовать в конкурсе?

1. Подписаться на канал MMA/UFC Betting Insider

2. Найти пост с розыгрышем и нажать «Участвовать»

3. Дождаться результатов, итоги подведут 17 января – осталось мало времени! Вперед!