Betting Insider

🎁 Розыгрыш 10 000 рублей в самом мощном телеграме о ставках на единоборства – с тебя подписка!

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🥊 Что за канал?

Недавно мы создали канал с прогнозами на MMA, UFC  и другие единоборства, и там уже больше 500 подписчиков – залетай и ты! Зачем?

  • Топ-аналитика с настоящими цифрами
  • Походка Конора и «полет орла»
  • Регулярные розыгрыши

Канал просто создан для тебя, если ты любишь хлесткие панчи и кровавый канвас!

🎁 Что делать, чтобы участвовать в конкурсе?

1. Подписаться на канал MMA/UFC Betting Insider

2. Найти пост с розыгрышем и нажать «Участвовать» 

3. Дождаться результатов, итоги подведут 17 января – осталось мало времени! Вперед!

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Комментарии
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