🎁 Розыгрыш 10 000 рублей в самом мощном телеграме о ставках на единоборства – с тебя подписка!

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
🥊 Что за канал?
Недавно мы создали канал с прогнозами на MMA, UFC и другие единоборства, и там уже больше 500 подписчиков – залетай и ты! Зачем?
- Топ-аналитика с настоящими цифрами
- Походка Конора и «полет орла»
- Регулярные розыгрыши
Канал просто создан для тебя, если ты любишь хлесткие панчи и кровавый канвас!
🎁 Что делать, чтобы участвовать в конкурсе?
1. Подписаться на канал MMA/UFC Betting Insider
2. Найти пост с розыгрышем и нажать «Участвовать»
3. Дождаться результатов, итоги подведут 17 января – осталось мало времени! Вперед!