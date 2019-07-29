Кононов пакует багаж? Коэффициент на увольнение тренера рухнул после поражения от «Уфы»

Цикл болельщиков «Спартака» крутится как спиннер. Вот и новый тренер «народной команды» Олег Кононов до визга расшатал свой стул, хотя с его назначения не прошло и года.

Казалось бы, тренер, которого никто не любит, снял пиджак, победил в дерби и стал спокойнее на пресс-конференциях, но тарасовская благодать иссякла слишком быстро. Вот что произошло за последний месяц:

Вылет из Лиги Европы от бедного брата в семье португальских грандов из Браги

Поражение от «Зенита» и отставание от группы лидеров чемпионата

Провал в домашнем матче с «Уралом»

И самое свежее – безвольная смерть на выезде с «Уфой», прописавшая «Спартак» в середине таблицы.

В итоге, коэффициенты на увольнение Кононова обрушились почти до фундамента.



Еще сегодня утром возможное увольнение Кононова до конца 2019 года оценивали коэффициентом в 2.30, а до конца сезона – в 1.55. После провала москвичей в Уфе букмекеры уменьшили сроки! Поставить на то, что Олег Кононов будет уволен с поста главного тренера «Спартака» до начала матча с ФК «КАМАЗ», который состоится в среду, 25 сентября, можно с кэфом 1.20 – это примерно 83% вероятности.

В десяти матчах РПЛ москвичи потерпели четыре поражения, набрав 14 очков, и занимают седьмое место в турнирной таблице, при том, что конкуренты «Спартака» в этом туре еще не играли.

Кононов аут? Пишите ваше мнение в комментариях!

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