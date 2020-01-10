👊🏻 Конор – Серроне. Забирай бесплатный промокод для ставки на главный бой января! 🎁

Конор возвращается! Какие у него шансы против Ковбоя? Отвечают эксперты:

Хорхе Масвидаль

«Этот бой может сложиться по-разному. Конор феноменален на старте, у него потрясающая скорость и тайминг. Также отличная мощь.

Поэтому я думаю, что он может просто поймать Серроне уже на старте. Если Ковбой будет бороться в партере, как он делал это раньше с приличными ударниками – тогда это будет угроза для Конора.

Но если Серроне выйдет в октагон драться, то Макгрегор победит в первых двух раундах».



Жорж Сен-Пьер

«Если бой будет быстрым, то шансов больше у Конора, если бой перейдет в поздние раунды, то здесь предпочтительнее выглядит Ковбой.

У Серроне очень хорошая работа в партере, его борьбу явно недооценивают. Я тренировался с ним раньше, поэтому знаю, о чем говорю.

Если он сможет устоять в первые минуты и выдержать удары слева от Макгрегора – у него будут шансы».

Петр Ян

«Макгрегор сейчас более мотивирован, чем Серроне.

Серроне уже выходит зарабатывать деньги. Конечно, он все еще сильный и опасный соперник, но думаю, что Макгрегор не просто так выбрал этот бой. Он понимает, что может выиграть.

Если говорить в процентном соотношении, то думаю, что 60 на 40 – победа будет за Макгрегором».

Напомним, что бой состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.



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