Хабиб хочет 100 млн долларов за реванш с Конором. Букмекеры уже оценили шансы бойцов на победу

До боя с Серроне ирландец провел промо кампанию перед возвращением в октагон, главной его целью всех его слов, конечно, был Хабиб. Сначала бойцы ругались в Твиттере, а потом Макгрегор пригласил своего оппонента в отель «Ритц Карлтон».

Реакция на провокационные заявления последовала только от фанатов Хабиба. Несколько десятков дагестанцев собрались у отеля в центре Москвы, поджидая, когда выйдет Конор. Одному получилось попасть на пресс-конференцию и кинуть бутылку в ирландца – тот увернулся.

Ранее Хабиб не был заинтересован в реванше

«Чтобы подраться в UFС за пояс, я выиграл 9-10 боев. Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно».

Однако уже через несколько часов после турнира UFC 246, где Конор победил Серроне нокаутом всего за 40 секунд, отец российского бойца назвал условие для ответного поединка.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать бой с таким гонораром, раз ему нужен этот бой», – заявил Нурмагомедов.

Дуэйна Уайт уже оценил возможную прибыль с трансляций

В линиях букмекеров можно найти коэффициенты на победителя, если реванш состоится:

Победа Хабиба – 1.29 ;

; Победа Конора – 3.66.

Напомним, Конор заявлял, что он хочет провести бой с Хабибом в Москве.

Состоится ли реванш, и кто победит? Пишите в комментариях

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