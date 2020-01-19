Betting Insider

Хабиб хочет 100 млн долларов за реванш с Конором. Букмекеры уже оценили шансы бойцов на победу

До боя с Серроне ирландец провел промо кампанию перед возвращением в октагон, главной его целью всех его слов, конечно, был Хабиб. Сначала бойцы ругались в Твиттере, а потом Макгрегор пригласил своего оппонента в отель «Ритц Карлтон». 

Реакция на провокационные заявления последовала только от фанатов Хабиба. Несколько десятков дагестанцев собрались у отеля в центре Москвы, поджидая, когда выйдет Конор. Одному получилось попасть на пресс-конференцию и кинуть бутылку в ирландца – тот увернулся.

http://octotracker-clients.net/tracker.php?utm_medium=218&utm_campaign=10&client_id=aay3mujpxv&utm_content=blogpost&utm_source=bettingteam_biapps&sid1=1xstavka&sid2=web_apps&sid3=pripiska&sid4=konorhabibrevenge&sid5=5000R

Ранее Хабиб не был заинтересован в реванше

«Чтобы подраться в UFС за пояс, я выиграл 9-10 боев. Если он выиграет 10 боев подряд, то вполне возможно».

Однако уже через несколько часов после турнира UFC 246, где Конор победил Серроне нокаутом всего за 40 секунд, отец российского бойца назвал условие для ответного поединка.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать бой с таким гонораром, раз ему нужен этот бой», – заявил Нурмагомедов.

Дуэйна Уайт уже оценил возможную прибыль с трансляций

В линиях букмекеров можно найти коэффициенты на победителя, если реванш состоится:

  • Победа Хабиба – 1.29;
  • Победа Конора – 3.66.

Напомним, Конор заявлял, что он хочет провести бой с Хабибом в Москве.

Состоится ли реванш, и кто победит? Пишите в комментариях

Читайте также:

Конор – не единственный возможный соперник для Хабиба. Дагестанец может подраться с Мейвезером, Сен-Пьером и другими

В 2020 году Макгрегор будет чинить трубы на плоской земле. Топ безумных букмекерских линий

Еще больше о беттинге в UFC, ММА и боксе – в нашем телеграм-канале

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
п1
ПожаловатьсяОтветить
p1p1p1p1p1p1
ПожаловатьсяОтветить
П2
ПожаловатьсяОтветить
п2
ПожаловатьсяОтветить
ору с подсосников конора
ПожаловатьсяОтветить
конор!!!!!
ПожаловатьсяОтветить
Губа то не треснет от 100 лямов? Если с трансляций 50 всего прибыль, ну пусть билеты даже 1000 баксов это 50000 чел надо, чтоб Конор и Дана бесплатно для себя бой организовали. на стадионе? Найдётся 50000 готовых штукарь заплатить?
ПожаловатьсяОтветить
Забил победит
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Игорь Школа 
да никто не даст 100 лямов:) Хабибу за бой максимум 5 дадут по контракту, остальное PPV, но тут Конор заберёт больший процент, нежели Хабиб. Заработок Хабиба с этого боя будет не больше 40 млн, и то это будет прям пушка для него.
ПожаловатьсяОтветить
если реванш состоится то не факт что Хабиб выиграет у Конора все потому что когда Конор дрался с хабибом в прошлый раз Коннор был не в форме на ufs226 Коннор это даказал что был не в форме.
ПожаловатьсяОтветить