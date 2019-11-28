Конор - Серроне. Коэффициенты и прогноз на бой 18 января

Конор возвращается!
Сегодня стало известно, что Макгрегор подписал контракт на поединок с Дональдом Серроне.
Бой пройдет в рамках и веса станет мейн ивентом турнира UFC 246, который продет 18 января в Лас-Вегасе. Букмекеры уже открыли линию на победителя поединка:
- Конор Макгрегор – 1.47;
- Дональд Серроне – 2.69.
Напомним, что последний бой ирландца состоялся на UFC 229 против Хабиба Нурмагомедов в рамках легкой весовой категории. Тогда Макгрегор сдался после удушающего приема в четвертом раунде.
Как закончится бой? Пишите свои варианты в комментариях
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