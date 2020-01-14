Конор поднимется в октагон под гимн РФ с бутылкой своего виски. Специальные ставки на бой против Серроне

В ночь на 19 января в штате казино, клубов и других развлечений Лас-Вегасе состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. К этому событию букмекерская компания «Париматч» открыла линию специальных ставок.

Учитывая впечатления Макгрегор после посещения Москвы в 2019 году, его заявления о том, что он возможно купит себе недвижимость в столице России и переедет туда жить, аналитики букмекеров предлагают следующий вариант:

Конор выйдет на бой под гимн Российской Федерации, коэффициент – 11.00.

Также ирландский боец является большим любителем виски, у него есть даже свой сорт под названием Proper Twelve. Зная его безграничную смелость, ожидать можно всего:

Коэффициент на то, что боец поднимется в октагон с бутылкой виски, оценивается кэфом 8.00.

Напомним, что Макгрегор является фаворитом противостояния, на его победу можно поставить за 1.32. На победу Серроне букмекеры дают кэф 3.75.

Что еще может произойти? Пишите свои варианты в комментарии

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