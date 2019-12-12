Хетафе - Краснодар: прогноз и ставка на матч от Василия Уткина

«Я бы и хотел предложить вам что-нибудь новенькое в смысле ставок. Помните я на «Зенит» предлагал вам ставку больше 4,5 желтых, потому что, ну, последняя игра и должна быть борьба, таким образом борьба до последней минуты. Но «Зенит» увы боролся только до 60-й минуты.

Надеюсь, что «Краснодар» ну хотя бы в этом, хотя бы в этом подтвердит мои ожидания от того, что российские клубы будут биться до конца за свои еврокубковых путевки. В матче «Хетафе» – «Краснодар» тотал больше 4,5 желтых. Ну верить нужно хотя бы во что-то хорошее, хотя бы в желтые карточки».

Источник: Instagram Василия Уткина.

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