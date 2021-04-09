Кто попадет в топ-4 АПЛ? Букмекеры оценили шансы команд до конца сезона

В этом сезоне АПЛ идет ожесточенная борьба за место в Лиге чемпионов. В гонке участвуют даже те команды, которые перед стартом сезона ставили себе другие задачи.

Как сейчас выглядит таблица АПЛ?

Вот как выглядит таблица после 30-ти туров. Правда, у некоторых команд может быть сыграно на матч больше или меньше.





На данный момент в первой четверке располагаются: «Ман Сити», «МЮ», «Лестер» и «Вест Хэм». Если вторые и третьи места чувствуют себя более-менее комфортно, то за 4-ю позицию идет настоящая борьба.

В гонке участвует еще как минимум 5 команд: «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Астон Вилла». Не стоит забывать и об «Арсенале», который все еще сохраняет шансы на успех.



Кого букмекеры считают фаворитом?

Из тех клубов, которые сейчас находятся за пределами топ-4 – букмекеры больше верят в «Ливерпуль». И это несмотря на список травмированных. Напомним, что «Ливерпуль» потерял до конца сезона ван Дейка, Матипа, Гомеса и Хендерсона.

На успех команды Клоппа дают коэффициент 2.03 (49%). Следом идет «Челси» с кэфом 2.10 (48%). Вот как выглядит вся линия претендентов на топ-4.

«Лестер» – 1.45 (69%).

(69%). «Ливерпуль» – 2.03 (49%).

(49%). «Челси» – 2.10 (48%).

(48%). «Вест Хэм» – 4.80 (21%).

(21%). «Тоттенхэм» – 5.50 (18%).

(18%). «Эвертон» – 25.0 (4%).

(4%). «Арсенал» – 40.0 (2,5%).

Напомним, что ранее «Ливерпуль» три года подряд финишировал в топ-4 АПЛ. Что касается «Челси», то в последний раз лондонский клуб остался за пределами первой четверки в сезоне 2017/18, уступив свое место тому же «Ливерпулю».

Как думаете, какие команды попадут в топ-4 по итогам сезона? Пишите свои прогнозы в комментариях!