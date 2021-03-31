Отберут ли титул у Хэмилтона? Кэфы на победителя сезона «Формулы-1»
На выходных стартовал очередной сезон «Формулы-1». Победителем Гран-при Бахрейна стал британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон – действующий чемпион мира, победитель четырех последних сезонов.
Букмекеры подготовили долгосрочную линию на лучшего гонщика по итогам сезона. Хэмилтон котируется фаворитом — кэф на его победу составляет 1.6. Конкуренцию ему может составить Макс Ферстапен из «Ред Булл» – 2.5. Котировки на остальных гонщиков значительно ниже.
- Хэмилтон – 1.6;
- Ферстапен – 2.5;
- Боттас – 25.0;
- Перес – 34.0;
- Риккьярдо – 65.0;
- Леклер, Норрис – по 80.0.
Дебютант «Ф-1» россиянин Никита Мазепин из «Хаас» считается одним из аутсайдеров сезона. Коэффициент на его победу составляет 1500.0.
Следите за «Формулой-1»? А ставили на нее? Делитесь в комментариях.
Комментарии
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58.5% WR-4.33% ROI
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76.8% WR-3.4% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
ParadoxХэмилтон за 1.6 - это подарок от букмекеров.
Paradox
76.8% WR-3.4% ROI
StavkaIgraСледишь за гонками? А ставки делаешь или просто нравится данный вид спорта?
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
ParadoxСмотрю каждое гран-при, ставки делаю редко, у отечественных букмекеров очень слабая линия на формулу- 1
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
ParadoxСмотрю каждое гран-при, ставки делаю редко, у отечественных букмекеров очень слабая линия на формулу- 1
Wasso
70.1% WR1.8% ROI
ParadoxХэмилтон за 1.6 - это подарок от букмекеров.