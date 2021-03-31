Betting Insider

Отберут ли титул у Хэмилтона? Кэфы на победителя сезона «Формулы-1»

автор Алексей Шабалдин

На выходных стартовал очередной сезон «Формулы-1». Победителем Гран-при Бахрейна стал британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон – действующий чемпион мира, победитель четырех последних сезонов. 

Букмекеры подготовили долгосрочную линию на лучшего гонщика по итогам сезона. Хэмилтон котируется фаворитом — кэф на его победу составляет 1.6. Конкуренцию ему может составить Макс Ферстапен из «Ред Булл» – 2.5. Котировки на остальных гонщиков значительно ниже.

  • Хэмилтон – 1.6;
  • Ферстапен – 2.5;
  • Боттас – 25.0;
  • Перес – 34.0;
  • Риккьярдо – 65.0;
  • Леклер, Норрис – по 80.0.

Дебютант «Ф-1» россиянин Никита Мазепин из «Хаас» считается одним из аутсайдеров сезона. Коэффициент на его победу составляет 1500.0.

Следите за «Формулой-1»? А ставили на нее? Делитесь в комментариях.

Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Честно скажу, что за гонками не слежу и не ставлю)
Есть кто-нибудь кто наблюдает за гонками и ставит на них? Делитесь мнениями, было бы интересно почитать ваши мнения!
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Paradox
76.8% WR-3.4% ROI
Хэмилтон за 1.6 - это подарок от букмекеров.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
ParadoxХэмилтон за 1.6 - это подарок от букмекеров.
Следишь за гонками? А ставки делаешь или просто нравится данный вид спорта?
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Paradox
76.8% WR-3.4% ROI
StavkaIgraСледишь за гонками? А ставки делаешь или просто нравится данный вид спорта?
Смотрю каждое гран-при, ставки делаю редко, у отечественных букмекеров очень слабая линия на формулу- 1
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
ParadoxСмотрю каждое гран-при, ставки делаю редко, у отечественных букмекеров очень слабая линия на формулу- 1
Ясненько, спасибо за информацию!
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
ParadoxСмотрю каждое гран-при, ставки делаю редко, у отечественных букмекеров очень слабая линия на формулу- 1
Раз ты в этом деле просвященный и знающий, то твое мнение очень важно и полезно 👌
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Wasso
70.1% WR1.8% ROI
ParadoxХэмилтон за 1.6 - это подарок от букмекеров.
Согласен!!! Особенно подарок был от БК на первую гонку сезона) когда у него и Ферстапена были равные (по мнению буков) шансы))
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