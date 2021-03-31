Отберут ли титул у Хэмилтона? Кэфы на победителя сезона «Формулы-1»

На выходных стартовал очередной сезон «Формулы-1». Победителем Гран-при Бахрейна стал британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон – действующий чемпион мира, победитель четырех последних сезонов.

Букмекеры подготовили долгосрочную линию на лучшего гонщика по итогам сезона. Хэмилтон котируется фаворитом — кэф на его победу составляет 1.6. Конкуренцию ему может составить Макс Ферстапен из «Ред Булл» – 2.5. Котировки на остальных гонщиков значительно ниже.

Хэмилтон – 1.6 ;

; Ферстапен – 2.5 ;

; Боттас – 25.0 ;

; Перес – 34.0 ;

; Риккьярдо – 65.0 ;

; Леклер, Норрис – по 80.0.

Дебютант «Ф-1» россиянин Никита Мазепин из «Хаас» считается одним из аутсайдеров сезона. Коэффициент на его победу составляет 1500.0.

Следите за «Формулой-1»? А ставили на нее? Делитесь в комментариях.