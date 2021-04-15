Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги? Месси не забивает два матча подряд, а его ближайший конкурент сейчас на ходу
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До конца чемпионата Испании остается 8 туров. Многие вопросы все еще остаются открытыми: кто станет чемпионом, а кто вылетит? Сегодня мы решили углубиться в бомбардирскую гонку, чтобы узнать: кого букмекеры считают фаворитом?
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Как выглядит таблица бомбардиров?
На данный момент лучшим бомбардиром турнира является Лионель Месси (23 гола). Сразу у трех его ближайших преследователей по 19 мячей. Вот как выглядит вся картина перед 31 туром.
- Лионель Месси («Барселона») – 23 гола.
- Карим Бензема («Реал» Мадрид) – 19 голов.
- Луис Суарес («Атлетико») – 19 голов.
- Жерар Морено («Вильярреал») – 19 голов.
- Юссеф Эн-Несири («Севилья») – 15 голов.
- Александер Исак («Реал Сосьедад») – 13 голов.
Стоит отметить, что Луис Суарес недавно получил травму, из-за которой будет отсутствовать еще две недели.
Карим Бензема забивает в Ла Лиге уже 5 матчей подряд: за эти игры француз успел отличиться 7 раз. Что касается Месси, то аргентинец не смог забить в двух последних играх.
Кого букмекеры считают фаворитом?
Главным фаворитом является Месси. На успех аргентинца дают коэффициент 1.10 (91%). Его основным конкурентом считают Карима Бензема, коэффициент на которого составляет 13.0 (8%). Вот как выглядит вся линия от BetBoom.
- Лионель Месси («Барселона») – 1.10 (91%).
- Карим Бензема («Реал» Мадрид) – 13.0 (8%).
- Луис Суарес («Атлетико») – 15.0 (7%).
- Жерар Морено («Вильярреал») – 21.0 (5%).
- Юссеф Эн-Несири («Севилья») –250.0 (0,4%).