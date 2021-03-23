Чалов – лучший бомбардир Евро U-21? Можно поставить с солидным кэфом

Молодежная сборная России не выступала на чемпионатах Европы восемь лет. Прошлой осенью команда выиграла группу и завоевала прямую путевку на турнир в Венгрию. Россияне стартуют на Евро 25 марта матчем с исландцами, в группе также французы и датчане.

«Бетсити» открыл линию на лучшего бомбардира молодежного Евро. Выше всех котируются нападающие сборных-фаворитов. Например, Одсон Эдуар из Франции в этом сезоне забил 16 мячей в 26 матчах за «Селтик». Коэффициент на его победу в гонке бомбардиров составляет 8.0. У Лукаса Хмечи, представляющего сборную Германии, 13 голов в 28 играх за «Андерлехт» и кэф 9.0.

Россияне не считаются главными претендентами на победу в этой категории. На форварда ЦСКА Федора Чалова дают кэф 25.0, на Вячеслава Грулева и Дениса Медведева – по 35.0.

Одсон Эдуар («Селтик», сборная Франции) – 8.0 ;

; Лукас Хмеча («Андерлехт», сборная Германии) – 9.0 ;

; Уссем Ауар («Лион», сборная Франции), Эдди Нкетиа («Лидс», сборная Англии) – 12.0 ;

; Федор Чалов (ЦСКА, сборная России) – 25.0;

Вячеслав Грулев («Динамо», сборная России), Денис Медведев («Рубин», сборная России) – 35.0.

Как думаете, какие шансы у российской сборной на турнире? Кто лучше всех проявит себя? Делитесь мыслями в комментариях.