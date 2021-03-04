Куда перейдет Алаба? Букмекеры открыли линию на новый клуб австрийца

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Защитник «Баварии» Давид Алаба объявил об уходе из клуба. В Мюнхене он провел 13 лет. За это время Алаба выиграл с командой 26 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.

Кто претендует на Алабу?

По мнению букмекеров, главный фаворитом в борьбе за защитника является мадридский «Реал» — коэффициент на его переход в королевский клуб составляет 1.2. На Алабу также претендуют многие топ-клубы. В частности, СМИ писали о контактах представителей Давида с руководством «ПСЖ» и «Барселоны». Но их шансы подписать австрийца оцениваются куда ниже.

«Реал Мадрид» — 1.2 (вероятность 83%) ;

; «Челси» — 6.0 (17%) ;

; «ПСЖ«, «Манчестер Сити» — 7 .0 (14%) ;

; «Барселона» — 8.0 (13%) ;

; «Манчестер Юнайтед» — 11.0 (9%).

Как думаете, в какой клуб отправится Алаба? Пишите в комментариях!