Куда перейдет Алаба? Букмекеры открыли линию на новый клуб австрийца

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.
Защитник «Баварии» Давид Алаба объявил об уходе из клуба. В Мюнхене он провел 13 лет. За это время Алаба выиграл с командой 26 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.
Кто претендует на Алабу?
По мнению букмекеров, главный фаворитом в борьбе за защитника является мадридский «Реал» — коэффициент на его переход в королевский клуб составляет 1.2. На Алабу также претендуют многие топ-клубы. В частности, СМИ писали о контактах представителей Давида с руководством «ПСЖ» и «Барселоны». Но их шансы подписать австрийца оцениваются куда ниже.
- «Реал Мадрид» — 1.2 (вероятность 83%);
- «Челси» — 6.0 (17%);
- «ПСЖ«, «Манчестер Сити» — 7.0 (14%);
- «Барселона» — 8.0 (13%);
- «Манчестер Юнайтед» — 11.0 (9%).