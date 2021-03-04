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Куда перейдет Алаба? Букмекеры открыли линию на новый клуб австрийца

автор Алексей Шабалдин

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

Защитник «Баварии» Давид Алаба объявил об уходе из клуба. В Мюнхене он провел 13 лет. За это время Алаба выиграл с командой 26 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов

Кто претендует на Алабу? 

По мнению букмекеров, главный фаворитом в борьбе за защитника является мадридский «Реал» — коэффициент на его переход в королевский клуб составляет 1.2. На Алабу также претендуют многие топ-клубы. В частности, СМИ писали о контактах представителей Давида с руководством «ПСЖ» и «Барселоны». Но их шансы подписать австрийца оцениваются куда ниже. 

  • «Реал Мадрид» — 1.2 (вероятность 83%);
  • «Челси» — 6.0 (17%);
  • «ПСЖ«, «Манчестер Сити» — 7.0 (14%);
  • «Барселона» — 8.0 (13%);
  • «Манчестер Юнайтед» — 11.0 (9%).

Как думаете, в какой клуб отправится Алаба? Пишите в комментариях!

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