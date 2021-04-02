Betting Insider

Так куда перейдет Холанд? Фаворит – «Манчестер Сити»

автор Михаил Даньшин

Сага с переходом нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда обещает быть самой интригующей в ближайшее трансферное окно. На норвежца, который в 21 матче Бундеслиги забил 21 мяч, претендуют многие европейские топ-клубы. 

Несмотря на слухи о переговорах с «Реалом» и «Барселоной», букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за норвежца. Коэффициент на его трансфер в команду Хосепа Гвардиолы составляет 2.25 (вероятность 44%). Кэф на «Барселону»  – 4.30, на «Реал» – 5.00.

  • «Манчестер Сити» – 2.25;
  • «Барселона» – 4.30;
  • «Реал» – 5.00;
  • «Челси» – 8.50;
  • «Манчестер Юнайтед»  – 10.00.

Как думаете, где окажется Холанд? Какому клубу он больше подходит? Делитесь мнениями в комментариях. 

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Wasso
70.3% WR1.99% ROI
Да уж) Реал там с Барсой какие-то интриги уже на друг друга плетут)) лучше бы тот же Реал ЛЧ занялся плотно!!
Ответить
Jack Ward
68.6% WR4.27% ROI
Холанду идёт футболка Барсы... Но думаю у Барсы финансовые проблемы и надеется взять Агуэро бесплатно или по низкой цене. 
Барселона не может себе позволить Холанда. Но так Холанд мог бы повысить дух команды как Месси.
Ответить
Анатолий Сумин 26
33.3% WR-1.14% ROI
Ну тут у кого кошелёк крепче, поэтому скорее всего МС ))
Ответить