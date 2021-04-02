Так куда перейдет Холанд? Фаворит – «Манчестер Сити»

Сага с переходом нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда обещает быть самой интригующей в ближайшее трансферное окно. На норвежца, который в 21 матче Бундеслиги забил 21 мяч, претендуют многие европейские топ-клубы.

Несмотря на слухи о переговорах с «Реалом» и «Барселоной», букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за норвежца. Коэффициент на его трансфер в команду Хосепа Гвардиолы составляет 2.25 (вероятность 44%). Кэф на «Барселону» – 4.30, на «Реал» – 5.00.

«Манчестер Сити» – 2.25 ;

; «Барселона» – 4.30 ;

; «Реал» – 5.00 ;

; «Челси» – 8.50 ;

; «Манчестер Юнайтед» – 10.00.

Как думаете, где окажется Холанд? Какому клубу он больше подходит? Делитесь мнениями в комментариях.