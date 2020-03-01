Легенды «Зенита» и «Спартака» прорекламировали фонд, зарабатывающий на ставках – кажется, это финансовая пирамида

Бывшие игроки сборной России по футболу Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Кержаков и Александр Мостовой, а также бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров и известный телекомментатор «Матч ТВ» Тимур Скляров приняли участие в рекламной кампании сомнительного инвестиционного фонда Gafarov and Partners Fund. Бывшие спортсмены в своих профилях в «Инстаграме» опубликовали фотографии, на которых они одеты в мерч фонда.

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Ставки на спорт и гарантированный доход – уже смешно

Фонд Gafarov and Partners Fund был основан предпринимателями из города Набережные Челны Эриком Гафаровым и Владимиром Сухоплюевым. На официальном сайте организации указано, что Gafarov and Partners Fund – это первый инвестиционный фонд в России, зарабатывающий на спортивном беттинге. Гафаров утверждает, что компания объединяет опыт аналитиков в сфере беттинга и капитал частных инвесторов.

В основе якобы лежит стратегия 10 шагов, а деятельность осуществляется прозрачно: ежедневно в официальном телеграм-канале публикуются отчеты о сделанных ставках на спорт и доходности инвесторов. Посетив данный телеграм-канал, можно сделать вывод, что отчеты действительно там есть – капперы (они же организаторы) выкладывают аудиозаписи, чеки сделанных ставок из ППС, ежедневно в виде списка публикуются все сделанные ставки за день и рост банка за конкретный период.





Сам по себе лозунг «первый инвестиционный фонд в РФ, зарабатывающий на спортивном беттинге», красующийся на официальном сайте компании, вызывает подозрения. Дело в том, что на территории постсоветского пространства уже были подобные фонды и банки спортивного инвестирования. Вспомним хотя бы Эдуарда Кварацхелию и его «Банк Спортивного Инвестирования», в котором для инвесторов все закончилось печально.

Gafarov and Partners Fund – мошенническая схема?

Финансовая пирамида – мошенническая модель получения дохода. За счет постоянных взносов от новых участников пирамида растет, и верхушка этой пирамиды действительно может заработать, а низы остаются ни с чем. Подобные мошеннические схемы были актуальны в 90-е годы, но сейчас на этом заработать нельзя – вкладчики просто отдают свои деньги организаторам, и те через какое-то время скрываются, сорвав куш.

Фонд имеет очевидные признаки финансовой пирамиды, которые указаны на официальном сайте ЦБ Российской Федерации:

Нет лицензии Банка России или ФСФР России на привлечение денежных средств;

Прибыльность, которую обещает фонд, значительно превышает рыночный уровень: если инвестировать деньги на 2 года с суммой от 100 тысяч рублей – прибыль составит 205%, от 1 млн рублей – 402%;

На официальном сайте и других ресурсах организации нет никакой информации о ее финансовом положении и собственных активах;

Участникам могут выплачивать прибыль из денег от новых участников, а не из дохода от сделанных ставок;

Ставки на спорт – это всегда риск, поэтому гарантировать доход невозможно. Более того, на рынке ценных бумаг запрещено гарантировать доходность;

Агрессивная реклама в сети Интернет.

Что будет дальше?

Пока деньги поступают от новых инвесторов, а ставки более-менее заходят, пирамида продолжает работать в нормальном режиме.

Рано или поздно (скорее, рано) наступит такой момент, когда организатор поставит деньги своих инвесторов на спортивное событие и проиграет их. Вкладчикам он покажет чек в телеграм-канале – подтверждение того, что ставка действительно была сделана, а также скажет, что о рисках всех предупреждали, ведь ставки на спорт – это и есть риск.

Деньги будут якобы проиграны, но сам организатор подстрахует себя обратными ставками, о которых никто, конечно же, знать не будет, и никто не сможет доказать, что деньги вкладчиков он забрал себе.

Александр Кержаков: тот случай, когда наивность зашкаливает

Любопытно, как на такую уловку повелись звезды российского футбола. Что они будут говорить после того, как контора рухнет, а организаторы скроются?

Интересно, что Александра Кержакова, похоже, жизнь ничему не учит. Помните, как экс-игрок «Зенита» в 2011 году одолжил 300 млн рублей воронежскому бизнесмену под жирный процент, который так и не построил нефтезавод под Воронежем? В 2016 году предпринимателя Михаила Сурина посадили в тюрьму на 9 лет, но через 3,5 года тот вышел по УДО, а Кержакову так ничего и не компенсировал, ведь денег и имущества у него уже нет. По решению суда Сурин обязан выплатить Кержакову 345 млн рублей с учетом процентов. Футболисту он обещал вернуть деньги частями.

И вот в новом десятилетии мы видим Кержакова в очередном сомнительном проекте. Самый результативный форвард в истории России доказал, что он рисковый парень – он не только прорекламировал Gafarov and Partners Fund, но и вложил деньги в этот сомнительный проект.

Автор: Владислав Авраменко

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