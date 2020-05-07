Обама: «Я сам себя помилую». Ставки экс-президента США на Супербоул, выигрыш Катчера в 750 000 долларов и лудомания Чарли Шина

Истории знаменитостей в ставках.

Ставки на спорт притягивают разных людей. Клиентами БК становятся как студенты, которые ставят ради забавы по несколько долларов, так и знаменитости, рискующие миллионами.

Важнейшая роль Эштон Катчера не в кино, а в схеме синдиката бетторов

Актер из «Эффекта бабочки» в студенческие годы зарабатывал ставками. Катчер неплохо разбирался в спорте, поэтому ему удалось заработать не только на собственных пари, но и на советах, которые он давал обеспеченным любителям азартных игр.

Мало кто знает, что звезда Голливуда был не просто каппером – в одно время он состоял в крупнейшем синдикате США, который разорял букмекеров. Об этом Эштон рассказал в интервью изданию Esquire. Он признался, что на протяжении половины сезона делал ставки на студенческий американский футбол.

У партнеров Катчера были инсайды, которые помогали обыгрывать букмекера. Ни одна контора не хотела заключать пари с такими игроками. По его словам, тогда компания решила, что им нужен подставной человек, которому букмекер без сомнений позволит заключать пари на крупные суммы. Идеальной кандидатурой стал богатый актер, который якобы не разбирается в спорте и делает ставки ради развлечения.

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Катчер сделал несколько безрассудных ставок, чтобы ввести букмекеров в заблуждение. План сработал, и контора спокойно принимала пари, которые Эштон делал по указанию экспертов компании. Лишь через месяц БК поняла в чем дело, но на тот момент Катчеру удалось вынести около 750 000 долларов.

На этом история закончилась, а сам Катчер прокомментировал, что он неплохо повеселился от этих побед. Звезда Голливуда не забыл про свое увлечение даже тогда, когда его карьера пошла вверх, а доходы исчислялись миллионами. Однако сейчас актер реже посещает букмекеров.

Обама признался, что нарушил закон. Почему ему за это ничего не будет?

К ставкам на спорт не равнодушны и первые лица государств.

В эфире вечернего шоу Стива Кольбера, куда был приглашен Барак Обама, ведущий поинтересовался у президента, смотрел ли он финал Супербоула-2016, в котором играли «Каролина Пантерс» и «Денвер Бронкос».

Обама рассказал, что с удовольствием заключает пари на свою любимую команду: «Конечно, я смотрю финалы. После каждого Супербоула я звоню победившей команде и поздравляю ее. А иногда звоню и проигравшим, особенно когда делал ставки на их победу».

Кольбер тут же подметил, что ставки за пределами штата Невада являются незаконными [на тот момент онлайн-беттинг еще не был легализован – прим. Betting Insider]. На что Обама в шутку заявил: «Я президент – я сам себя помилую».

Край лудомании Чарли Шина – он заключал пари даже во время родов супруги

Чарли Шин известен не только своими ролями в кино. В разное время он страдал психическими расстройствами, наркоманией, алкоголизмом, а о его связях с порнозвездами давно ходят легенды.

Лудомания – еще одна проблема актера. Он потерял не только деньги, но и семью. Чарли просаживал более 200 тысяч долларов еженедельно. В этом призналась его бывшая супруга, актриса Дениз Ричардс. По ее словам, любовь мужа к азартным играм была настоящей болезнью, ведь даже во время ее родов, он продолжал заключать пари онлайн.

Чарли подсел на ставки, когда они были разрешены только в нескольких штатах – тогда в стране процветали подпольные букмекеры. Такой был и у актера – некий Винсент Теласио. Все соглашения по ставкам он принимал по телефону, а также за определенную долю от выигрыша давал советы, на какое событие можно поставить.

Шин ставил необдуманно, он не был уверен даже в половине пари, которые совершал. История Чарли Шина – это пример начинающему беттеру, что к ставкам нужно относится ответственно.

Чтобы не повторять ошибки известного актера, анализируйте и вычисляйте вероятность события перед тем, как заключить пари. А благодаря материалам в блоге и базе знаний на сайте и в приложении Betting Insider вы можете прокачать свои знания о беттинге.

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