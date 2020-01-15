Вывод денег с БК Олимп КЗ - как снять и вывести средства букмекерской конторы Олимп KZ, способы вывода

На данный момент в Республике Казахстан приостановлена деятельность букмекерской конторы «Олимп», ее сайт заблокирован. Нужно войти в личный кабинет и вывести заработанные деньги, но не знаете, как это сделать? В этом материале подробно разберем, как решить данную задачу.

Решение есть!

В 2019 году Департамент государственных доходов по городу Алматы выполнил пятимесячную налоговую проверку БК «Олимп». Затем были судебные разбирательства, проверка прокуратуры и прочие не самые приятные процедуры. В результате букмекер был признан банкротом, а его казахстанская лицензия была отозвана, сайт заблокирован. Сегодня пользователи из Республики Казахстан не могут зайти в личный кабинет БК и вывести свои денежные средства.

Решением в данной ситуации является зеркало букмекера. БК «Олимп» – это всемирная сеть, имеющая другие лицензии международного образца. Казахстанский сайт заблокирован, однако сам букмекер продолжает свою деятельность. Каждый пользователь, воспользовавшись зеркалом, может продолжить делать ставки и зарабатывать, а также пополнять депозит и выводить деньги с него,

Что такое зеркало букмекера «Олимп»?

Зеркало представляет собой копию заблокированного официального сайта букмекерской компании «Олимп». Оно имеет тот же функционал, интерфейс и наполнение, что и основной ресурс. Единственное отличие заключается в доменном имени. Узнать адрес работающего зеркала БК «Олимп» вы можете на нашем сайте.

Вход на зеркальный сайт стопроцентно безопасен, так как он представляет собой полноценную альтернативу официальной площадки с теми же коэффициентами выигрышей, алгоритмами расчета пари и абсолютной конфиденциальностью сведений, предоставленных беттерами. Для авторизации на зеркале необходимо ввести логин и пароль, которые были использованы для регистрации на официальном ресурсе.

Как вывести деньги со счета в БК «Олимп»?

Сделать это можно следующими способами:

Переводом на банковскую карточку платежных систем Mastercard и Visa.

Переводом на электронный кошелек (Qiwi Visa Wallet и Яндекс.Деньги).

Переводом на мобильный телефон (если вашим оператором является Теле 2 или Билайн).

Минимальная сумма вывода рассчитана в рублях. Для переводов на банковские карточки она составляет 1000 рублей, а в остальных случаях – 100 рублей. Максимальная сумма вывода для электронного кошелька Visa Qiwi Wallet составляет 250 000 рублей, для банковских карточек – 75 000 рублей, для мобильных переводов – 15 000 рублей.

Срок выполнения перевода для банковских карточек составляет до 3 рабочих дней, остальными методами – до 24 часов. Независимо от выбранного способа букмекер не взимает комиссию за осуществление транзакции.

Обратите внимание! Если сумма транзакции превышает 15 000 рублей, оператор взимает с нее 13% в качестве налога на доход физических лиц.

Рассмотрим более подробно механизм вывода средств основными методами. Первым этапом во всех случаях является авторизация, далее открываем личный кабинет и выбираем пункт «Получить выигрыш».

Вывод суммы на банковскую карточку включает в себя следующие шаги:

В строке способов выбираем «Банковские карты». Вписываем желаемую сумму Жмем «Подтвердить». Вводим код подтверждения, который пришел в виде СМС-сообщения на номер, указанный при регистрации. Вновь нажимаем «Подтвердить».

Для вывода денег на мобильный телефон делаем следующее:

Выбираем в строке способов «Мобильный счет». Вводим телефонный номер и желаемую сумму. Подтверждаем введенные данные. Указываем код из СМС. Нажимаем «Подтвердить».

Для отправки средств на электронный кошелек проходим следующие этапы:

Выбираем нужный электронный кошелек. Вписываем необходимую сумму и подтверждаем введенные сведения. Вписываем код из SMS. Вновь жмем на кнопку для подтверждения.

Все транзакции и их статус отображаются на странице «История транзакций». Здесь же можно отменить перевод.