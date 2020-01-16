Зеркало БК Олимп КЗ - рабочее актуальное зеркало сегодня букмекерской конторы Олимп KZ

Работа букмекерской конторы «Олимп» приостановлена на территории Республики Казахстан. Сайт компании заблокирован, и пользователи не имеют доступа к своему аккаунту и балансу на игровом счёте. Мы поможем вам войти в личный кабинет, вывести деньги со счёта БК «Олимп», воспользоваться другими возможностями, предлагаемыми БК.

Почему букмекер заблокирован в Казахстане?

Букмекерский бизнес легален, однако строго контролируется законодательством. Нередко представители власти, правоохранительных органов, могут по различным причинам приостанавливать действие государственной лицензии. Так произошло и с БК «Олимп».

В настоящее время букмекер осуществляет деятельность на основании международной лицензии, выданной комиссией по контролю азартных игр Кюрасао. Также есть дополнительный документ – сублицензия Антильских островов Antillephone N.V.

Что такое «зеркало»?

Блокировка распространяется на доменное имя. То есть, по сути, на сайт с конкретным адресом в сети. Для обхода проблемы администрация компании создаёт полную копию сайта – зеркало «Олимп KZ», имеющее все необходимые пользователю возможности. Вход осуществляется по тем же данным. Вам не нужно повторно регистрироваться, передавать какие-либо сведения о себе.

Важный момент – не стать жертвой мошеннических схем. Нередко злоумышленники копируют дизайн, меняют несколько символов в адресе, и распространяют в сети информацию о том, что это официальное зеркало «Олимпа». При попытке доступа пользователь вводит логин, пароль, иногда подтверждает что-либо через электронную почту или мобильный телефон. После этого у мошенников появляется полный доступ к его балансу.

Мы стремимся защитить любителей ставок от подобных схем. Переходите только по ссылкам, предоставленным официальными представителями букмекера. Найти их можно на нашем сайте.

Также зеркало БК «Олимп» может выполнять дополнительные функции:

Обход внутренних блокировок сети. Например, локальной или созданной в вашей компании.

Доступ на сайт при нагрузках на основной. Не всегда сервера справляются с наплывом посетителей.

Обеспечен простой и быстрый вывод средств при блокировках. Вы авторизуетесь на сайте-зеркале, заходите в личный кабинет, выбираете способ вывода денег из списка доступных.

Такой вариант является более безопасным и удобным, чем установка дополнительного программного обеспечения на ваши компьютеры или мобильные устройства. Также мы гарантируем актуальность ссылок на зеркала БК «Олимп», публикуемых на нашем сайте.