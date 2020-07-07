«Сельта» Смолова и еще пять команд Ла Лиги, от которых ждали больше голов и набранных очков

Гайд по статистике xG.

За четыре тура до завершения сезона-2019/20 «Реал» опережает «Барсу» на 4 очка. Команда Зидана выиграла все 7 матчей после карантина, не пропускает в 4 играх подряд, а поэтому чемпионская интрига уже практически умерла. В ЛЧ также, вероятнее всего, пройдут «Атлетико» и «Севилья», а «Мальорка», «Леганес» и «Эспаньол» фактически лишены шансов остаться в Ла Лиге. Но статистика xPTS (ожидаемые набранные очки) демонстрирует, что все в турнирной таблице могло сложиться иначе. Рассмотрим 5 команд Ла Лиги, которые должны были набрать больше очков, чем имеют.

«Леганес»

28 очков, xPTS – 42.38

«Пепинерос» – скромная команда в кадровом и финансовом плане. «Леганес» проводит уже четвертый год в Ла Лиге, но сказка для команды подходит к концу. После неудачного дебюта сезона Маурисио Пеллегрино был отправлен в отставку, а на пост главного тренера был назначен Хавьер Агирре. В прошлом туре «пепинерос» обыграли в Каталонии «Эспаньол» в битве аутсайдеров, но общей картины это не меняет – за 4 тура до конца у «Леганеса» 7 очков отставания от спасительного 17-го места и непростой календарь: дома с «Валенсией» и «Реалом» и в гостях с «Эйбаром» и «Атлетиком».

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Таким клубам, как «Леганес», существовать в Ла Лиге непросто. Как только кто-то из игроков выстреливает, они сразу же отправляются в более обеспеченные команды. Так случилось и минувшей зимой, когда ушли два основных нападающих: Мартин Брайтвейт за 18 млн евро был продан «Барселоне», Юссеф Эн Незири – за 20 млн «Севильи». «Пепинерос» хорошо заработали на этих трансферах, но обрекли себя на вылет в Сегунду. Хотя, как показывает xPTS, команда Агирре недобрала 14 очков. То есть, «пепинерос» должны были сейчас идти на 11-м месте, а не на 19-м.

«Эспаньол»

24 очка, xPTS – 37.64

Каталонская команда была амбициозно настроена перед стартом сезона, но слишком уж много проблем возникло по ходу чемпионата, в том числе провалились и главные тренеры. Были уволены Давид Гальего, а затем и Пабло Мачин, а Абелардо не сумел спасти ситуацию. И если «Леганес» продавал своих ведущих игроков, то «Эспаньол» пытался зимой спасти ситуацию – на трансферы было выделено 39 млн евро.

После карантина «попугаи» выглядят еще хуже – победа над мертвым «Алавесом» (2:0), ничья с «Хетафе» (0:0), но дальше – 5 поражений подряд. «Эспаньол» уже не имеет шансов на спасение, но в целом по игре в сезоне нельзя сказать, что команда была худшей – каталонцы недобрали почти 14 очков по статистике xPTS. Это значит, что они сейчас должны были занимать не последнее место, а располагаться выше «Мальорки», «Вальядолида» и «Леванте».

«Сельта»

35 очков, xPTS – 42.76

Зимой клуб из Виго арендовал Федора Смолова у «Локомотива» и подписал любимца местной публики Нолито, который ранее успешно играл за «кельтов». Эти парни пришли для того, чтобы решить проблемы «Сельты» с реализацией моментов. Показатель xG – 37.08 при 33 забитых. Но главный опцией в атаке все же остается Яго Аспас – он забил 13 голов. Функции Федора в команде могут отличаться в зависимости от соперника – российский футболист играет на позиции центрального форварда, но в то же время отходит в глубину, чтобы бороться за длинные передачи. Смолов отлично расчищает пространство для Аспаса, Нолито и Мины.





Ротация – важный элемент посткарантинного футбола. Наставник «кельтов» Оскар Гарсия активно меняет игроков в старте и практически в каждом матче использует по 5 замен, чтобы команда выглядела свежо. Меняется и тактическое построение «Сельты»: главный тренер применяет как 4-3-3 и 4-1-4-1, так и 3-5-2. За 4 тура до завершения сезона клуб из Виго имеет 6 очков отрыва над зоной вылета – этого должно хватить для сохранения прописки в Ла Лиге, но по xPTS команда Гарсии должна была занимать более высокое место.

«Бетис»

38 очков, xPTS – 41.68

Несмотря на соперничество с «Севильей» в городе, «Бетис» имеет огромную фанатскую базу, славные традиции и исторически крепкий состав. Текущий сезон «Бетис» доигрывает спокойно – не вылетит в Сегунду, но и шансы побороться за еврокубки уже потеряны давно.

В 7 посткарантинных матчах у «Бетиса» лишь 1 победа. Две недели назад, после одного из поражений клуб отправил в отставку Руби, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексис Трухильо. «Бетис» в 34 турах пропустил 55 голов (больше только «Мальорка»). Оборона клуба из Севильи надежностью не блещет, да и xGA (ожидаемые пропущенные голы) не намного лучше – 51.90.

«Вильярреал»

54 очка, xPTS – 57.34

Несмотря на поражение от «Барселоны» в прошлом туре (1:4), «Вильярреал» очень хорош после выхода из карантина. До матча с каталонцами у «желтой субмарины» было 5 побед и 1 ничья. Настигнуть «Севилью» или «Атлетико» (6 и 8 очков отставания соответственно) у команды Хавьера Кальехи уже вряд ли получится – слишком много было потеряно в первой части сезона, и теперь выход в ЛЧ кажется невыполнимой миссией.





«Вильярреал» занимает 5-е место, но удержаться на нем будет непросто, учитывая сложный календарь в последних турах: сначала предстоит сразиться с «Хетафе» (53 очка) и «Реал Сосьедадом» (51) – конкурентами по турнирной таблице, дальше будет выезд в Мадрид к «Реалу» и лишь в последнем туре матч против «Эйбара». Команда Хавьера Кальехи – одна из самых зрелищных в Ла Лиге: по результативности уступает только «Барсе» и «Реалу», а ставка на ТБ 2.5 зашла 22 раза в 34 матчах.

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