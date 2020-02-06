Лос-Анджелес Лейкерс – Хьюстон Рокетс: прогноз на матч 7 февраля, НБА. Прогнозы и ставки экспертов на баскетбол от Betting Insider

Никогда нельзя недооценивать парней из Техаса. В самый неподходящий момент они придут и снесут твою голову. Букмекеры снова ни во что не ставят коллектив Джеймса Хардена, и сегодня они в очередной раз поплатятся за это.

Лос-Анджелес Лейкерс – Хьюстон Рокетс – прогноз на матч 7 февраля

Жизнь в Хьюстоне сейчас кипит. Только что «Рокетс» совершили крупный обмен в результате которого, команду покинул единственный достойный большой Клинт Капела. Да, в распоряжении Майка Д’Антони есть и Тайсон Чендлер и, прости господи, Айзея Хартенштейн, но эти парни в силу разных причин не могут давать хорошие 20-25 минут на площадке. Чендлер слишком стар, а Хартенштейн слишком плохо играет в баскетбол.

Уход Капелы и приобретение Роберта Ковингтона значит одно – маленькой пятерке быть. Последние три матча «Хьюстон» провел с Пи Джей Такером на позиции пятого номера. Сработало ли это? Три победы, друзья, одна из которых над «Далласом». Конечно, «Рокетс» становятся зависимыми от броска и игры своего лидера Джеймса Хардена, но пока с этими компонентами все в порядке. Фанатам «Хьюстона» не за что переживать.

А вот у «Лейкерс» далеко не все прекрасно, как они того сами хотят. Было сказано много слов, касательно смерти Коби Брайанта, Дэнни Грин даже заявил, что теперь «озерники» обязаны выиграть чемпионат. Только все это чушь на фоне реальной картины мира:

Дэвис травмирован;

«Лейкерс» не в состоянии защищаться против бросающих команд;

Люди, влияющие на игру коллектива, находятся под угрозой обмена.

Ничего не изменилось. Вероятно, Дэвис не выйдет на матч против «Хьюстона», «Рокетс» – это одна из самых бросающих команд, а Кайл Кузма и Эвери Брэдли очень скоро могут стать частью большого обмена. Не хочу сказать, что сейчас у «Лейкерс» все очень плохо, что им нужно переждать этот момент, но есть четкое понимание, что команда не может в таких условиях показывать свой лучший баскетбол.

Бесплатные прогнозы на матч Лос-Анджелес Лейкерс – Хьюстон Рокетс. 07.02.2020

Скажу вам только одно – играйте от «Рокетс». Можете брать плюсовую фору или просто победу, это неважно. Главное, что «Хьюстон» выйдет и сделает красиво. Никакой даблтим на Джеймсе Хардене не поможет. «Лейкерс» свое еще наверстают, у них приличный запас побед, так что лишнее поражение они пока могут допустить.

Ставки:

П2 (с ОТ) – 3,11

Ф2 (+6,5) – 1,87

Автор: Александр Москвин

Кто победит? Обсудим в комментариях!

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