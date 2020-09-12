Betting Insider

Букмекеры: «Реал» выиграет Ла Лигу в сезоне–2020/21. Все коэффициенты к старту нового сезона в Испании

Букмекеры открыли линию на победителя чемпионата Испании сезона–2020/21:

  • «Реал Мадрид»1.64. Эксперты снова считают Зидана и компанию главными фаворитами чемпионата, учитывая все проблемы, которые переживают их вечные конкуренты.
  • «Барселона»2.65. Рональд Куман пришел сделать «Барсу» великой снова!  Команду уже покинули Артур Мело и Иван Ракитич, на смену им пришли Миралем Пьянич и Филиппе Коутиньо, у которого истек срок арендного соглашения в «Баварии». Тем не менее букмекеры не верят в быструю перестройку клуба, даже несмотря на то, что его главная легенда осталась в Барселоне еще на один год.
  • «Атлетико Мадрид»10.00. В прошлом сезоне «матрасники» заняли третье место, по традиции пропустив вперед главных грандов Испании. В новом розыгрыше чемпионата букмекеры пророчат такой же исход.
  • «Севилья» – 25.00. Победители Лиги Европы прошедшего сезона снова окажутся ниже великой испанской троицы – так считают букмекеры. Сможет ли продвинуть команду в топ вернувшийся в Севилью Иван Ракитич?
  • «Вильярреал»149.00
  • «Валенсия» – 244.00
  • «Атлетик Бильбао»,  «Хетафе» и «Реал Сосьедад» 250.00
  • «Реал Бетис»500.00

 Помимо этого, букмекеры также открыли линию на то, кто по итогам чемпионата «вылетит» из Примеры. Среди явных фаворитов на понижение в классе выделяются: «Эльче» – 1.64, «Уэска» – 2.00 и «Кадис» – 2.50.

Читайте еще:

Суарес уходит из «Барселоны»? «Ювентус» и «Аякс» – главные претенденты на уругвайца

Куман – новый тренер «Барсы». Букмекеры спрогнозировали его будущее и возможные трансферы

Букмекеры: оборона «Зенита» с Ловреном будет хуже, чем с Ивановичем

Источник главного изображения: https://www.goal.com/ru/%D0%BD..

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
привет всем! Ребята из топ-10 ИЮЛЯ кто нибудь из Вас получил в итоге фрибет или тоже нет
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Winter Sports 
Добрый день! Вчера получили ответ от Winline по фрибетам для победителей конкурсов – запрос на зачисление призов обрабатывается, ждите пополнение счета в ближайшие дни 😉 Если этого не произойдет в течение трех дней, пишите на ryabkin@sports.ru
ПожаловатьсяОтветить
точно не реал
ла лигу либо Барса либо Атлетико Мадрид
ПожаловатьсяОтветить
Барсе бы зацепиться в четвёртку--уже успех.
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Александр Шмурнов47.4% WR-3.51% ROI
2.15Победа ПСЖ и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Марсель|Лига 1
ПСЖ — Марсель|Лига 1
Без разговоров о Париже нам не обойтись! Очень тяжелый сезон ждет “ПСЖ”. Титул ведь не завоевали, но звание получили. Пусть “финалист Лиги чемпионов” - это не трофей, но все равно высокий уровень.

Этот уровень нужно не просто поддерживать, а нужно развить успех и попытаться выиграть ЛЧ, А чемпионат Франции - это трамплин. Если ты не играешь здорово в Лиги 1, то ты вряд ли будет представлять опасность на самой вершине в плей-офф Лиги чемпионов. Нет ничего удивительно в поражении “Лансу”. Все-таки команда давно не играла - был отдых, плюс коронавирус. Тем более, “Ланс” - это закрытая команда. Сейчас игра с “Марселем”, который уже более открытый.

Здесь нужно не просто выигрывать, но и показывать свой футбол в любом составе. Игроков экстра-класса у Парижа хватает и без тех, кто сейчас в лазарете с ковидом. “Марсель”, скорее, команда открытая и раскрепощенная. Если позволите пошутить - это команда с низкой социальной ответственностью. То есть она любит играть в легкий футбол. Учитывая взаимоотношение команд, статус этого противостояния, состояние клубов, я уверен, что будет забито много мячей.

Ставлю на то, что Париж победит и будет “верх”. Я не рассматриваю вариант с “обе забьют”, потому что может быть и 3:0 в одну сторону. Во Франции такое бывает, что даже самые топовые матчи проходят “низом”, но здесь я рассчитываю на то, что никаких сенсаций не будет.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.53
Betting Expert "John Lock"67.4% WR7.49% ROI
2.28Обе команды забьют - Да
ПСЖ — Марсель|Лига 1
ПСЖ — Марсель|Лига 1
Будет интересно понаблюдать кого поставит на игру Томас Тухель, который похоже надолго останется в ПСЖ, несмотря на поражение в финале Лиги Чемпионов. Сильным мира сего видится, что парижане начнут терять очки без половины основы. 

Поэтому “Марселю” выпал уникальный случай, чтобы отобрать очки у чемпиона последних трех лет. Команда Андре Виллаша-Боаша играет в очень резкий и быстрый футбол, К тому же клуб смог по итогам прошлого сезона пробиться в главный еврокубковый турнир, а у лидеров команды удерживать не придется, они и сами останутся. Для “Марселя” сейчас важно себя показать на старте сезона с самой лучшей стороны, потому что болельщики могут снова отвернуться от команды, а игроки уже знают как тяжело возвращать их доверие.

Думаю, что хорошо будет смотреться ставка "обе забьют".
0
Повторить за 2.48
Предыдущий
Следующий