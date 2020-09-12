Букмекеры: «Реал» выиграет Ла Лигу в сезоне–2020/21. Все коэффициенты к старту нового сезона в Испании

Букмекеры открыли линию на победителя чемпионата Испании сезона–2020/21:



«Реал Мадрид» – 1.64 . Эксперты снова считают Зидана и компанию главными фаворитами чемпионата, учитывая все проблемы, которые переживают их вечные конкуренты.

– . Эксперты снова считают Зидана и компанию главными фаворитами чемпионата, учитывая все проблемы, которые переживают их вечные конкуренты. «Барселона» – 2.65 . Рональд Куман пришел сделать «Барсу» великой снова! Команду уже покинули Артур Мело и Иван Ракитич, на смену им пришли Миралем Пьянич и Филиппе Коутиньо, у которого истек срок арендного соглашения в «Баварии». Тем не менее букмекеры не верят в быструю перестройку клуба, даже несмотря на то, что его главная легенда осталась в Барселоне еще на один год.

– . Рональд Куман пришел сделать «Барсу» великой снова! Команду уже покинули Артур Мело и Иван Ракитич, на смену им пришли Миралем Пьянич и Филиппе Коутиньо, у которого истек срок арендного соглашения в «Баварии». Тем не менее букмекеры не верят в быструю перестройку клуба, даже несмотря на то, что его главная легенда осталась в Барселоне еще на один год. «Атлетико Мадрид» – 10.00 . В прошлом сезоне «матрасники» заняли третье место, по традиции пропустив вперед главных грандов Испании. В новом розыгрыше чемпионата букмекеры пророчат такой же исход.

– . В прошлом сезоне «матрасники» заняли третье место, по традиции пропустив вперед главных грандов Испании. В новом розыгрыше чемпионата букмекеры пророчат такой же исход. «Севилья » – 25.00 . Победители Лиги Европы прошедшего сезона снова окажутся ниже великой испанской троицы – так считают букмекеры. Сможет ли продвинуть команду в топ вернувшийся в Севилью Иван Ракитич?

» – . Победители Лиги Европы прошедшего сезона снова окажутся ниже великой испанской троицы – так считают букмекеры. Сможет ли продвинуть команду в топ вернувшийся в Севилью Иван Ракитич? «Вильярреал» – 149.00

– «Валенсия» – 244.00

– «Атлетик Бильбао», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» – 250.00 .

– . «Реал Бетис» – 500.00.

Помимо этого, букмекеры также открыли линию на то, кто по итогам чемпионата «вылетит» из Примеры. Среди явных фаворитов на понижение в классе выделяются: «Эльче» – 1.64, «Уэска» – 2.00 и «Кадис» – 2.50.

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