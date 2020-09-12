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Букмекеры: «Реал» выиграет Ла Лигу в сезоне–2020/21. Все коэффициенты к старту нового сезона в Испании

Букмекеры открыли линию на победителя чемпионата Испании сезона–2020/21:

  • «Реал Мадрид»1.64. Эксперты снова считают Зидана и компанию главными фаворитами чемпионата, учитывая все проблемы, которые переживают их вечные конкуренты.
  • «Барселона»2.65. Рональд Куман пришел сделать «Барсу» великой снова!  Команду уже покинули Артур Мело и Иван Ракитич, на смену им пришли Миралем Пьянич и Филиппе Коутиньо, у которого истек срок арендного соглашения в «Баварии». Тем не менее букмекеры не верят в быструю перестройку клуба, даже несмотря на то, что его главная легенда осталась в Барселоне еще на один год.
  • «Атлетико Мадрид»10.00. В прошлом сезоне «матрасники» заняли третье место, по традиции пропустив вперед главных грандов Испании. В новом розыгрыше чемпионата букмекеры пророчат такой же исход.
  • «Севилья» – 25.00. Победители Лиги Европы прошедшего сезона снова окажутся ниже великой испанской троицы – так считают букмекеры. Сможет ли продвинуть команду в топ вернувшийся в Севилью Иван Ракитич?
  • «Вильярреал»149.00
  • «Валенсия» – 244.00
  • «Атлетик Бильбао»,  «Хетафе» и «Реал Сосьедад» 250.00
  • «Реал Бетис»500.00

 Помимо этого, букмекеры также открыли линию на то, кто по итогам чемпионата «вылетит» из Примеры. Среди явных фаворитов на понижение в классе выделяются: «Эльче» – 1.64, «Уэска» – 2.00 и «Кадис» – 2.50.

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Источник главного изображения: https://www.goal.com/ru/%D0%BD..

Комментарии
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привет всем! Ребята из топ-10 ИЮЛЯ кто нибудь из Вас получил в итоге фрибет или тоже нет
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Ответ на комментарий Winter Sports 
Добрый день! Вчера получили ответ от Winline по фрибетам для победителей конкурсов – запрос на зачисление призов обрабатывается, ждите пополнение счета в ближайшие дни 😉 Если этого не произойдет в течение трех дней, пишите на ryabkin@sports.ru
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точно не реал
ла лигу либо Барса либо Атлетико Мадрид
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Константин Генич55.8% WR-2.42% ROI
1.909Краснодар фора (-1)
Ротор — Краснодар|РПЛ
Ротор — Краснодар|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф2 (-1) в матче «Ротор» — «Краснодар». Вот его доводы:

Главная игра тура — дерби ЦСКА — «Спартак». Но есть и другие матчи, на которые стоит обратить внимание. В Волгограде «Ротор» сыграет с «Краснодаром». Краснодарцы не побеждают три тура подряд. Команда в середине турнирной таблицы — идет 9-й. 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения у «Краснодара».

Что касается волгоградской команды, то она замыкает таблицу. Пока ни одной победы не одержано, есть в активе только 2 ничьих. Конечно, «Ротор» всячески старается укрепить состав. И Кверквелия уже вписался, в последнем туре он принимал участие. Зурико Давиташвили очень неплохо смотрелся в последних матчах. Но будем откровенны: по составу «Ротор» не то чтобы не дотягивает до уровня РПЛ, но выглядит тяжеловато.

У «Краснодара» начинают возвращаться травмированные. Кабелла форму набирает. Ари уже в заявке был в прошлом туре. Не исключено, что он сможет выйти сейчас. Раньше у «Краснодара» были проблемы с матчами после игр национальной сборной. Но сейчас не многие играли за свои сборные. Газинский сыграл совсем чуть-чуть. Петров не играл. Основной костяк оставался в Краснодаре, готовился. Берг только уезжал.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.54
Betting Expert "John Lock"100% WR1.67% ROI
1.75Тотал больше 1.5
Кадис — Осасуна|Ла Лига
Кадис — Осасуна|Ла Лига
“Кадис” решил подготовиться к новому уровню оппозиции и провел несколько контрольных игр с командами из Примеры. Сперва хозяева проиграли “Бетису”, но потом обыграли “Эспаньол”. Пусть каталонцы и вылетели, но в прошлом сезоне проявили себя в Лиге Европы. Но и футболисты “Осасуны” тоже не теряли время, так что нас ждет противостояние двух готовых коллективов, а не разобранных, как было после пандемии. 
Букмекеры дают нам коэффициент 2.4 ( ! ) на котировку "обе команды забьют" , странно , однако всё равно данный коэффициент заставляет настрожиться, легче заиграть тотал больше 1.5 и не ждать обоюдных голов. Причем коэффициент на данный исход дается очень привлекательный и на мой взгляд лёгкий, поэтому ставим на то, что в матче будет забито 2 и более голов и смотрим с удовольствием.
0
Повторить за 1.77
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