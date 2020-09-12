Букмекеры: «Реал» выиграет Ла Лигу в сезоне–2020/21. Все коэффициенты к старту нового сезона в Испании

Букмекеры открыли линию на победителя чемпионата Испании сезона–2020/21:
- «Реал Мадрид» – 1.64. Эксперты снова считают Зидана и компанию главными фаворитами чемпионата, учитывая все проблемы, которые переживают их вечные конкуренты.
- «Барселона» – 2.65. Рональд Куман пришел сделать «Барсу» великой снова! Команду уже покинули Артур Мело и Иван Ракитич, на смену им пришли Миралем Пьянич и Филиппе Коутиньо, у которого истек срок арендного соглашения в «Баварии». Тем не менее букмекеры не верят в быструю перестройку клуба, даже несмотря на то, что его главная легенда осталась в Барселоне еще на один год.
- «Атлетико Мадрид» – 10.00. В прошлом сезоне «матрасники» заняли третье место, по традиции пропустив вперед главных грандов Испании. В новом розыгрыше чемпионата букмекеры пророчат такой же исход.
- «Севилья» – 25.00. Победители Лиги Европы прошедшего сезона снова окажутся ниже великой испанской троицы – так считают букмекеры. Сможет ли продвинуть команду в топ вернувшийся в Севилью Иван Ракитич?
- «Вильярреал» – 149.00
- «Валенсия» – 244.00
- «Атлетик Бильбао», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» – 250.00.
- «Реал Бетис» – 500.00.
Помимо этого, букмекеры также открыли линию на то, кто по итогам чемпионата «вылетит» из Примеры. Среди явных фаворитов на понижение в классе выделяются: «Эльче» – 1.64, «Уэска» – 2.00 и «Кадис» – 2.50.
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