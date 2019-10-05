У «Барселоны» и «Реала» проблемы со стандартами, а «Атлетико» почти не пропускает. Ставочные тренды Ла Лиги по статистике Instat

Пока Серхио Рамос выясняет отношения с судьями в словесных перепалках, мы подойдем к анализу ситуации в чемпионате Испании с холодной головой. Статистический отчет Instat поможет разобраться в актуальных трендах.



Голевая засуха в Испании

Первая тенденция, которую можно выделить – это подавляющее количество низовых матчей. Только в 24 играх из 71 команды пробивали тотал больше 2.5, а это 33,8% случаев. Списывать на случайность или даже на то, что многие тренеры чемпионата Испании используют закрытую тактику и выставляют «автобус» – это в духе профессиональных капперов. Чтобы выявить тренды, нужно оперировать сухой статистикой.

Количество забитых мячей даже в верховых играх стало ниже – в этом сезоне в среднем за матч забивается 2,47 мяча. В прошлом сезоне этот показатель был чуть выше – 2.6. В сезоне 2017/2018 – 2.7, а два года назад команды в среднем забивали 2,9 голов за игру.

Рассмотрим вероятные причины:

Гранды очень долго готовят атаки, не надеясь на случайный гол. Рекордсменом по длительности голевых атак является «Реал» – в среднем их атака, которая заканчивается голом, длится 47 секунд.

Команды из верхней части таблицы придерживается крайне сухого стиля игры. «Атлетик» Бильбао не дает забивать оппоненту – за семь туров у них три пропущенных мяча. Забивают они также мало – на их счету семь мячей. Следующим по этому показателю идет «Атлетико» с семью забитыми и четырьмя пропущенными.

Команды из нижней части таблицы не проигрывают с разгромным счетом. Среднее количество пропущенных мячей за матч у них не превышает двух.

Лидеры по профитности в низовых играх

Если ставить фиксированную сумму на тотал меньше 2.5 с участием этих команд, доход выглядел бы следующим образом:

«Вальядолид» – 4,9%

«Сельта» – 4.9%

«Атлетик» Б. – 4.3%

«Севилья» – 3.4%

«Атлетико» М. – 3.2%

Особенное внимание стоит обратить на «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид – на двоих они пропустили лишь семь мячей за все игры.

Гранды просыпаются к обеду

Другая закономерность – безголевая первая треть матча среди лидеров таблицы.

Рассмотрим на примере:

«Реал» – 33% мячей забил на отрезке с 30 по 45 минуту.

«Гранада» – 54% мячей забила во втором тайме, большая часть которых приходится на отрезок с 60 по 75 минуту.

«Барселона» – лишь 38% своих мячей забивает в первой половине встречи. 38% всех своих мячей команда забивает в первые 15 минут второго тайма.

Единственным исключением остается «Атлетико» М – 43% своих мячей они забивают в отрезке с 15 по 30 минуту, и все же остальные 57% приходятся на второй тайм.

Динамика игр намекает на то, что ловить голы в первой трети невыгодно.

У «Барсы» и «Реала» плохо со стандартами

Еще одно необычное наблюдение: ряд команд из топа таблицы забивают только с игры, совершенно не забивая со стандартов. «Барселона» реализовала лишь одну атаку из стандартного положения, тогда как «Сельта» и «Реал» и вовсе забили все свои мячи с игры.

Такая ужасная реализация стандартов среди грандов также является причиной тренда на тотал меньше. А организовать свою игру и сделать «домашние заготовки» им мешает большое количество травм лидирующих футболистов. Только Месси пропустил на старте этого сезона уже пять игр. Чтобы понимать важность его присутствия на поле, показатель xG влияния Месси на игру «Барсы» по прошлому сезону – 41%.

Если говорить про «Реал», то у Зидана не получается наиграть эффективные ситуации при стандартных положениях из-за того, что он не может сыграть даже две игры подряд с одним составом. Успели переломаться все – больше девяти травм только за летний период. На данный момент нет ни одного здорового номинального левого защитника, травмы у Марсело, Ферлана Менди и Начо. Также сейчас травмы у Тибо Куртуа и Марко Асенсио.

Готовимся к практическому применению найденных трендов

«Реал» Мадрид – «Гранада»

Обе команды находятся среди голевых лидеров чемпионата – 12 у «Реала» и 13 у «Гранады». И если они забивают приемущественно во втором тайме, то в первом пропускают исключительно редко. «Реал» пропустил в первом тайме лишь один мяч из шести, «Гранада» пропускала дважды в шести случаях.

Ставка: 1 тайм < 2 тайма за 2.05

«Вальядолид» – «Атлетико» Мадрид

«Атлетико» Мадрид вряд ли пропустит в гостях у аутсайдера, но и забьет немного – пока Жоау Феликс не показывает той игры, которой от него ожидают.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65

«Барселона» – «Севилья»

«Барса» пропустила уже 10 мячей за семь туров – у «Севильи» есть все возможности увеличить это число.

Ставка: Обе забьют за 1.68

Справится ли Зидан с таким количеством травм, и настолько ли «Барса» мессизависима? Предлагайте свои варианты ставок в комментариях

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