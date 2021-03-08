Мартинес может возглавить «Барселону». Куман не устраивает нового президента

В Каталонии и Андорре состоялись выборы президента. Прежним руководителем клуба был Хосеп Бартомеу, который оставил свой пост в октябре 2020 года.
Новым президентом «Барселоны» стал Жоан Лапорта, который победил с огромным отрывом: он набрал 58,3% голосов, в то время как Виктор Фонт – 31,3% а Тони Фрейша – 9,3%. Жоан Лапорта ранее занимал эту должность с 2003 по 2010 годы.
Примечательно, что каждый из трех кандидатов на этот пост выступал за то, чтобы у команды сменился главный тренер.
На данный момент главным тренером «Барсы» является нидерландский специалист – Роналд Куман.
По мнению букмекеров, Роберто Мартинес – главный фаворит на замену Куману в «Барселоне». Букмекеры дают кэф 4.30 (вероятность с учетом маржи – 23%) на то, что он станет следующим тренером клуба из Испании.
Кто еще может стать тренером «Барсы»?
- Хави – 6.50 (15%);
- Массимилиано Аллегри – 7.50 (13%);
- Рональд Куман – 9.00 (11%);
- Йоахим Лев – 14.00 (7%);
- Нуну Эшпириту – 14.00 (7%);
Напомним, что на данный момент Роберто Мартинес возглавляет сборную Бельгии. Также в его тренерской карьере значатся «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».
Кто станет новым тренером «Барселоны»? Пишите прогноз в комментариях
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