Betting Insider

Мартинес может возглавить «Барселону». Куман не устраивает нового президента

автор Юрий Еремичев

В Каталонии и Андорре состоялись выборы президента. Прежним руководителем клуба был Хосеп Бартомеу, который оставил свой пост в октябре 2020 года. 

Новым президентом «Барселоны» стал Жоан Лапорта, который победил с огромным отрывом: он набрал 58,3% голосов, в то время как Виктор Фонт – 31,3% а Тони Фрейша – 9,3%. Жоан Лапорта ранее занимал эту должность с 2003 по 2010 годы.

Примечательно, что каждый из трех кандидатов на этот пост выступал за то, чтобы у команды сменился главный тренер.

На данный момент главным тренером «Барсы» является нидерландский специалист – Роналд Куман.

По мнению букмекеров, Роберто Мартинес – главный фаворит на замену Куману в «Барселоне». Букмекеры дают кэф 4.30 (вероятность с учетом маржи – 23%) на то, что он станет следующим тренером клуба из Испании. 

Кто еще может стать тренером «Барсы»?

  • Хави – 6.50 (15%);
  • Массимилиано Аллегри – 7.50 (13%);
  • Рональд Куман – 9.00 (11%);
  • Йоахим Лев – 14.00 (7%);
  • Нуну Эшпириту – 14.00 (7%);

Напомним, что на данный момент Роберто Мартинес возглавляет сборную Бельгии. Также в его тренерской карьере значатся «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».   

Кто станет новым тренером «Барселоны»? Пишите прогноз в комментариях

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

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Ювентус, который считался фаворитом, неожиданно для всех проиграл в прошлой игре против Порту. Главное, что Ювентус сумел забить гол на выезде и теперь для прохода в 1/4 плей-офф им достаточно одержать победу с минимальным счётом 1:0. Думаю для них не составит труда это сделать, так как они по классу выше на голову команды Порту. Могу предположить, что Ювентус настроен серьезно, не зря же тренер дал отдохнуть лидеру команды Роналду в предыдущей игре против Лацио.

Порту, конечно сильный клуб, но точно уступает по силам Ювентусу. Если взять последние матчи против равных соперников, таких как Брага, Бенфика, Спортинг, Манчестер Сити, команде Порту не удалось проявить себя и одержать победы.

От этого матча я жду уверенной победы Ювентуса.
Всем удачи!
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Боруссия Д — Севилья| Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д встретит Севилью на своём поле,гости поймали то ли кризис, то ли они берегли силы на эту игру,и безобразно сыграли во внутреннем чемпионате, где уступили аутсайдеру, хотя обязаны были побеждать,так как они совсем не обеспечили себе место в ЛЧ.
Что касается матча : Боруссия в хорошей форме,хоть она и проиграла прошлую игру Баварии , но смотрелись они достойно,просто Мюнхенцы уж очень сильны.
Вообщем не буду тянуть резину и просто скажу, что здесь я не вижу Севилью победительницей, думаю Дортмунд не будет отсиживаться в обороне, да и не умеют они делать это. Здесь победа Боруссии однозначно, ну и естественно берём и ********** с форой 0.
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