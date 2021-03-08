Мартинес может возглавить «Барселону». Куман не устраивает нового президента

В Каталонии и Андорре состоялись выборы президента. Прежним руководителем клуба был Хосеп Бартомеу, который оставил свой пост в октябре 2020 года.

Новым президентом «Барселоны» стал Жоан Лапорта, который победил с огромным отрывом: он набрал 58,3% голосов, в то время как Виктор Фонт – 31,3% а Тони Фрейша – 9,3%. Жоан Лапорта ранее занимал эту должность с 2003 по 2010 годы.

Примечательно, что каждый из трех кандидатов на этот пост выступал за то, чтобы у команды сменился главный тренер.

На данный момент главным тренером «Барсы» является нидерландский специалист – Роналд Куман.

По мнению букмекеров, Роберто Мартинес – главный фаворит на замену Куману в «Барселоне». Букмекеры дают кэф 4.30 (вероятность с учетом маржи – 23%) на то, что он станет следующим тренером клуба из Испании.

Кто еще может стать тренером «Барсы»?

Хави – 6.50 ( 15% );

( ); Массимилиано Аллегри – 7.50 ( 13% );

( ); Рональд Куман – 9.00 ( 11%) ;

( ; Йоахим Лев – 14.00 (7%) ;

; Нуну Эшпириту – 14.00 (7%);

Напомним, что на данный момент Роберто Мартинес возглавляет сборную Бельгии. Также в его тренерской карьере значатся «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

Кто станет новым тренером «Барселоны»? Пишите прогноз в комментариях

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