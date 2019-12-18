Организаторы Login Casino Awards 2019 назвали победителей премии

Более 40 компаний участвовали в профильной премии издания об игорном бизнесе Login Casino в 2019 году и более 5000 голосов было отдано читателями за своих фаворитов.

В числе номинантов – букмекеры, киберспортивные организации, аффилиатные и покерные компании, организаторы игорных (и не только) мероприятий, разработчики программного обеспечения и других решений для гемблинга России и мира.

Команда издания Login Casino благодарит участников, читателей и, конечно же, партнеров мероприятия.

Смотрите церемонию оглашения победителей:

Итак, список победителей по номинациям:

«Лучшая букмекерская компания 2019»

Parimatch

«Лучший букмекерский продукт 2019»

TVBET

«Лучший разработчик года 2019»

TVBET

«Дебютант года»

Mascot Gaming

«Лучшее художественное решение слота»

Endorphina

«Гуру маркетинга»

PokerMatch

«Самая знаменательная конференция года»

ASEAN Gaming Summit

«Самый востребованный спикер года»

Петр Корпусенко

«Лучший вклад в киберспортивную индустрию»

Vbet eSports

«Лучший новый покер-рум»

PokerMatch