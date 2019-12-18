Организаторы Login Casino Awards 2019 назвали победителей премии

Более 40 компаний участвовали в профильной премии издания об игорном бизнесе Login Casino в 2019 году и более 5000 голосов было отдано читателями за своих фаворитов.
В числе номинантов – букмекеры, киберспортивные организации, аффилиатные и покерные компании, организаторы игорных (и не только) мероприятий, разработчики программного обеспечения и других решений для гемблинга России и мира.
Команда издания Login Casino благодарит участников, читателей и, конечно же, партнеров мероприятия.
Смотрите церемонию оглашения победителей:
Итак, список победителей по номинациям:
- «Лучшая букмекерская компания 2019»
Parimatch
- «Лучший букмекерский продукт 2019»
TVBET
- «Лучший разработчик года 2019»
TVBET
- «Дебютант года»
Mascot Gaming
- «Лучшее художественное решение слота»
Endorphina
- «Гуру маркетинга»
PokerMatch
- «Самая знаменательная конференция года»
ASEAN Gaming Summit
- «Самый востребованный спикер года»
Петр Корпусенко
- «Лучший вклад в киберспортивную индустрию»
Vbet eSports
- «Лучший новый покер-рум»
PokerMatch