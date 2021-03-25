«Бруклин Нетс» — фаворит НБА после травмы Леброна Джеймса. Вероятность их победы — 26%

Ни для кого не секрет, что Леброн Джеймс — главная звезда «Лос-Анджелес Лейкерс». В матче против «Атланты Хоукс» Леброн получил растяжение связок голеностопного сустава. По предварительным данным, игрок выбыл на 3-4 недели.

«Лос-Анджелес Лейкерс» перед стартом сезона называли главным фаворитом на чемпионство. На их победу можно было поставить с кэфом 3.65. Вторыми шли «Милуоки»: кэф 6.5. Третью строчку делили «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин» — 6.75.

После того, как стало известно время возвращения Леброна на площадку, букмекеры стали считать «Бруклин Нетс» фаворитом этого сезона. На их чемпионство можно поставить с кэфом 3.8, в то время как победа «Лейкерс» идет с кэфом 3.9.

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