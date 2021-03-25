«Бруклин Нетс» — фаворит НБА после травмы Леброна Джеймса. Вероятность их победы — 26%
Ни для кого не секрет, что Леброн Джеймс — главная звезда «Лос-Анджелес Лейкерс». В матче против «Атланты Хоукс» Леброн получил растяжение связок голеностопного сустава. По предварительным данным, игрок выбыл на 3-4 недели.
«Лос-Анджелес Лейкерс» перед стартом сезона называли главным фаворитом на чемпионство. На их победу можно было поставить с кэфом 3.65. Вторыми шли «Милуоки»: кэф 6.5. Третью строчку делили «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бруклин» — 6.75.
После того, как стало известно время возвращения Леброна на площадку, букмекеры стали считать «Бруклин Нетс» фаворитом этого сезона. На их чемпионство можно поставить с кэфом 3.8, в то время как победа «Лейкерс» идет с кэфом 3.9.
А за кого вы болеете в НБА? Напишите об этом в комментариях!
Комментарии
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Средство Победыв молодости я топил за Chicago Bulls. Джордан-велик. потом перешел на Лейкерс. с великим Кобе... R.I.P
Средство Победы
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StavkaIgraДжордан и Чикаго, да)есть такая ностальгия, да)
StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Средство Победыв молодости я топил за Chicago Bulls. Джордан-велик. потом перешел на Лейкерс. с великим Кобе... R.I.P
Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Средство Победынет, уже давно не ставлю. очень даже. несколько лет точно. как-то я перестал смотреть игры даже. раньше, будучи студентом, смотрел и ставил, пока готовился к занятиям. сейчас только изредка обзоры.
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StavkaIgraЯ последний раз сегодня ночью брал НБА экспрессом)увы мимо..)
StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Средство Победыобидно. повезет в будущем! а на какой редкий вид спорта ты ставил? лично я на дартс и киберфутбол