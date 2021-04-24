«Лидс» – «МЮ» прогнозы на матч сегодня: 25 апреля 2021 года - Betting Insider

25 апреля в 16:00 (МСК) «Лидс» дома сыграет с «МЮ». Встреча состоится в рамках 33 тура АПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



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«Лидс»: форма, ставки и прогноз

«Лидс» закрепился в середине турнирной таблицы АПЛ и идет на десятой строчке. Последние пять матчей «Лидс» в АПЛ идет без поражений, при трех победах и двух ничейных исходах. В последней встрече Чемпионата Англии «Лидс» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). А до этого выиграл в гостях «Манчестер Сити» (2:1).

«Лидс» в девяти очках от зоны Лиги Европы. А от зоны вылета в 19 баллах. Прописку в АПЛ они уже себе сохранили на следующий год, т.к. осталось всего 6 игр.

В предстоящей игре «Лидсу» не смогут помочь: Рафинья, Форшоу, Родриго, Купер. Узнать предварительный состав «Лидса» вы можете здесь.

На победу «Лидса» никто из наших капперов еще не ставил, только 5% поставили на то, что не они проиграют в матче.

Победу «Лидса» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 4.18. Хороший кэф дают на событие 1X за 1.97.

«МЮ»: форма, ставки и прогноз

«МЮ» на второй строчке в АПЛ и продолжает погоню за «Сити», отставая на 11 очков при одной игре в запасе. От третьей строчки, где идет «Лестер», отрыв в 7 очков.

Команда Сульшера 12 матчей в АПЛ не проигрывает. Пять последних игр завершились их победой. В предыдущем туре в АПЛ «МЮ» выиграли «Бернли» (3:1).

Джонс и Марсьяль не сыграют у «МЮ» из-за травм. Узнать предварительный состав «МЮ» вы можете здесь.

Самая популярная ставка среди наших пользователей – это победа «МЮ». 46% ставок пришлись именно на этот вариант. Один из капперов нашего сайта Майкл Оуэн, в своем прогнозе помимо победы «МЮ» считает, что будет минимум 3 гола в матче:

На победу «МЮ» в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.84. А если взять с победой ТБ (2,5), то ставку можно сделать за кэф 2.37.

«Лидс» – «МЮ»: счет в последних матчах

И «Лидс» и «МЮ» забивают в последних четырех играх. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.56 на то, что в матче «Лидс» – «МЮ» зайдет событие Обе забьют.

«Лидс» – «МЮ»: статистика личных встреч

Из пяти очных игр в четырех не забивалось больше трех голов. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (3,5) 1.57.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Арсенал» – «Эвертон» покажут на сервисе «Окко Спорт». Цена месячной подписки на пакет «Футбол. Месяц» составляет 549 рублей. Но кто не пользовался акцией 7 дней просмотра футбола за 1 рубль, может ее подключить.

Автор прогноза: Денис Антипов