Каппер-легенда Билли Уолтерс выходит из тюрьмы по УДО – причиной может быть эпидемия коронавируса

На минувшей неделе было объявлено об условно-досрочном освобождении из тюрьмы известного беттора Билли Уолтерса, отбывавшего тюремный срок за мошенничество. 73-летний Уолтерс в июле 2017 года был осужден за инсайдерскую торговлю на 5 лет и оштрафован на 10 миллионов долларов. Он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Пенсаколе (штат Флорида) – в этой же тюрьме сидел рефери НБА Тим Донахи, осужденный за ставки на обслуживаемые им матчи.

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29 апреля ESPN и Las Vegas Review Journal сообщили, что Уолтерс, отбывший более половины срока, будет условно-досрочно освобожден 1 или 2 мая и вернется в свой дом в Карлсбаде (штат Калифорния). Официальными причинами названы не только преклонный возраст осужденного и отбытие более половины срока заключения, но и тот факт, что совершенные им деяния не были насильственными. Более того, риск заражения Уолтерса коронавирусом стал еще одной причиной его перевода в более безопасное место.

Уолтерс прославился как звезда беттинга благодаря казино Невады и международным букмекерским конторам.

Его карьера оказалась разрушена после того, как он попытался воспользоваться инсайдерской информацией, чтобы выкупить доли в компании Dean Foods, входившей в рейтинг Fortune 500, но имевшей огромные долги (в частности, ее бывший президент Томас Дэвис был должен Уолтерсу более 1 миллиона долларов). Уолтерс заработал не меньше 32 миллионов на этом и еще 11 миллионов от продажи информации, предоставленной Дэвисом.





Профессиональный гольфист-ставочник Фил Микельсон участвовал в подобной схеме, заработав миллион, но отказался от этих денег, выплатив компенсацию, поэтому обвинений ему не предъявляли. Уолтерс, не признававший свою вину, в конце концов возложил всю ответственность на Микельсона. В интервью ESPN он сказал, что Микельсон отказался давать показания в защиту Уолтерса, поскольку «боялся сделать это из-за своих же подписей на чеках». Уолтерс попытался обжаловать приговор и сократить срок своего наказания: по его словам, Дэвис начал сотрудничать с прокуратурой только после утечки информации о деле, подстроенной ФБР. Однако даже Верховный суд США оставил апелляцию без рассмотрения.

Оригинал

Перевел и адаптировал Марк Екимов

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