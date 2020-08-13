Казарцев и Еськов наверное ставили на ничью, это полный беспредел.
Спартак мне понравился по игре с Сочи , он находит свою игру, если бы не два левых пенальти Сочи бы и не забили.
Ахмат провел матч с Тулой, и ничего сверхъестественного не показали 3 удара в створ за всю игру итог 0 - 0 .
Потеря Глушакова, В прошлом сезоне главного опорника, тоже даст о себе знать.
Спартак я думаю будет набирать ход! и он очень зол, Я думаю Ахмат попадет под каток Спартака, у себя дома при своих трибунах будет играть только на победу, Спартаку пора побеждать!
забираю пока кеф не просел!
Спартак мне понравился по игре с Сочи , он находит свою игру, если бы не два левых пенальти Сочи бы и не забили.
Ахмат провел матч с Тулой, и ничего сверхъестественного не показали 3 удара в створ за всю игру итог 0 - 0 .
Потеря Глушакова, В прошлом сезоне главного опорника, тоже даст о себе знать.
Спартак я думаю будет набирать ход! и он очень зол, Я думаю Ахмат попадет под каток Спартака, у себя дома при своих трибунах будет играть только на победу, Спартаку пора побеждать!
забираю пока кеф не просел!