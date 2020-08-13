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Рекомендуемые прогнозы

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Алексей Андронов44.9% WR-5.92% ROI
1.8Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Бавария» Вот его доводы:

Эксперт считает, что обе команды будут играть в атаку – «Барса» вообще никогда не закрывается, «Баварии» нет смысла это делать. Исполнительское мастерство обсуждению не подвергается, комментариев никаких не требует – здесь все понятно, что эти исполнители могут забить много.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,73.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.65
Ставки на Футбол.76.9% WR4.67% ROI
1.73Победит Спартак
Спартак — Ахмат|РПЛ
Спартак — Ахмат|РПЛ
Казарцев и Еськов наверное ставили на ничью, это полный беспредел.

Спартак мне понравился по игре с Сочи , он находит свою игру, если бы не два левых пенальти Сочи бы и не забили.

Ахмат провел матч с Тулой, и ничего сверхъестественного не показали 3 удара в створ за всю игру итог 0 - 0 .
Потеря Глушакова, В прошлом сезоне главного опорника, тоже даст о себе знать.

Спартак я думаю будет набирать ход! и он очень зол, Я думаю Ахмат попадет под каток Спартака, у себя дома при своих трибунах будет играть только на победу, Спартаку пора побеждать!
забираю пока кеф не просел!
0
Повторить за 1.71
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