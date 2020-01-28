Инсайды, ставка против Мухаммеда Али и 10 тысяч долларов на андердога. Лэм Бэнкер – легенда американского беттинга

Лэм Бэнкер ни разу в жизни не работал официально, заработал огромный банкролл, который позволил ему приобрести элитную недвижимость в Лас-Вегасе и менять дорогостоящие автомобилю по настроению. Свою американскую мечту он исполняет более 50 лет, делая ставки. Лэм написал книгу и даже вел шоу на общественном телевиденииа, а в свои 92 года он до сих пор пользуется огромным авторитетом в мире беттинга.

Любовь к азартным играм – это наследство. Его отец принимал ставки в собственной кондитерской

Бэнкер родился в 1927 году в штате Нью-Джерси. Как и многим знаменитым капперам, любовь к азартным играм ему передалась по наследству. Отец Лэма владел собственной кондитерской, в которой помимо продажи сладостей, он организовывал нелегальную букмекерскую контору.

Бэнкер-старший очень любил спорт, в особенности бокс – его кумиром был Сэм Лэнгфорд. Однако Лэма больше увлек баскетбол. Он настолько хорошо выступал за команду в колледже, что за свои успехи получал повышенную стипендию. Наследственность проявилась в другом, заработанные деньги юноша тратил на свою слабость – беттинг. Лэм также организовал свой подпольный бизнес, принимая ставки от студентов.

Чуть позже он решил переехать из штата, так как в нем была запрещена деятельность букмекеров, из-за чего ему часто приходилось связываться с полицией.

Молодой каппер заводил знакомства с актерами, чтобы заработать репутацию и найти связи для получения инсайдов

К тридцати годам Лэм смог накопить порядка 1 500 долларов и переехать в Лас-Вегас, где у него была возможность абсолютно легально играть на ставках. В это же время он женился на местной победительницей конкурса красоты. Молодая семья жила на деньги, который Бэнкер зарабатывал в букмекерских конторах.

В 1960-м родилась его дочь. Он предпринял попытку создать легальный бизнес, однако вскоре осознал, что не получает с этого прибыли. Поэтому каппер продолжил играть ставках. За несколько лет он смог заработать солидную сумму – примерно 10 тысяч долларов.

Он заводил все больше знакомств, в том числе среди актеров – это способствовало росту его авторитета и репутации. Вскоре Лэм получил немало знакомств с инсайдерами, что стало для него существенным преимуществом. Так, после одного из разговоров он поставил 10 тысяч долларов, – а это были все его сбережения, – на победу «Каролины» в матче против «Нотр-Дама». Это было неожиданно, так как весь сезоне «Нотр-Дам» одерживал победу в каждом матче. Однако в том самом телефонном разговоре Бэнкер узнал, что в состав «Каролины» вернулись ключевые игроки.

Первая половина встречи была для каппера крайне нервной, так как «Каролина» уступала по ходу встречи, но все-таки в конце матча его команда вырвала победу. Таким образом, Лэм рискнула всем бюджетом. Тогда его риск оправдался, но впоследствии каппер больше никогда не рисковал всем банком и сделал умение правильно распоряжаться финансами – своим основным принципом подхода к игре.

100 тысяч долларов на боксерском поединке

Лэм Бэнкер понял, что нужно всегда сохранять свой банкролл, не рискуя большими суммами. Он всегда тщательно подходил к изучению коэффициентов, что помогало ему выигрывать солидные суммы.

К 1970 году его семья переезжает в элитный район в пригороде Лас-Вегас, где жили, в основном, богачи с огромным состоянием. Для Лэма в тот момент жизни уже было важно ощущать спокойствие и уверенность.

Но уже в 1980-м Бэнкер снова решил рискнуть. Получив инсайдерскую информацию перед поединком Холмса и Мухаммеда Али, он сделал ставку на первого – это решение в итоге принесло ему крупную сумму денег. Спустя еще пять лет Лэм узнал о травме Хиренса перед боем. Об этом он сразу сообщил менеджерам его соперника Хадлера. Последний одержал уверенную победу, и каппер увеличил свой банк на 100 тысяч долларов.

Сумма ставки не должна превышать 3% от банка и другие правила игры Бэнкера

В 90-е годы Бэнкер выпускает книгу, в которой описывает свою жизнь, путь в мире беттинга, а также советы по тому, как делать ставки:

Например, он не советовал делать ставки на матчи в режиме реального времени, даже если очень хочется;

Если вы упустили какое-то событие, не стоит расстраиваться, ведь каждый день в какой-либо лиге мира проводятся другие.

В 90-х годах он делал порядка ста ставок в неделю, при этом считал успешным, если примерно 60% выигрывали. Лэм утверждал, что сумма ставки не должна превышать 3%.

К 2000 году каппер столкнулся с новой проблемой – конторы просто отказывались принимать от него ставки. Возможно, он все же пользовался услугами посредников, однако Бэнкер отмечал, что в 21 веке делать ставки стало намного труднее, так как информационные технологии не стоят на месте.

И все же, 60 лет в мире беттинга позволили Лэму заработать несколько миллионов долларов. Легендарный каппер всегда отличался умением тщательно анализировать события и грамотно распределять ресурсы.

В 2008-м он перенес сложную операцию на сердце, а чуть позже лишился жены, что стало для него сильным ударом. Чуть позже его ждал еще один жизненный удар: он узнал, что с его счетов пропали несколько миллионов долларов. Самым обидным было, что его ограбили собственные дети и внуки.

Однако, несмотря ни на что, Бэнкер останется жизнелюбивым человеком, который поддерживает себя в отличной физической форме, продолжает вспоминать свои лучшие годы жизни, отмечая, что нужно играть не сердцем, а числами и умом.

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