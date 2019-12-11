«Динамо» хочет приобрести воспитанника «Зенита» Лесового. Сделка может быть проведена через «Арсенал»

Московское «Динамо» намерено пополнить состав 21-летним полузащитником Даниилом Лесовым. Об этом стало известно корреспонденту Betting Insider из надежного источника, близкого к окружению футболиста.

На данный момент Даниил Лесовой – воспитанник «Зенита» и права на игрока принадлежат чемпиону России. Однако уже второй сезон подряд он проводит в аренде в тульском «Арсенале» (30 матчей в РПЛ, 4 гола).

По данным Betting Insider, клубы пока не договорились о сумме сделки, и «Динамо» прорабатывает другой вариант. Сначала футболист должен быть выкуплен «Арсеналом», у которого по контракту аренды есть более выгодная опция трансфера.

Кажется, единственное препятствие для этой схемы – опция обратного выкупа, вписанная в контракт аренды «Зенитом». Тем не менее агент игрока Вадим Шаблий рассчитывает, что это не помешает переходу в «Динамо».

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