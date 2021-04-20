Суперлига должна стартовать уже в августе, но готового расписания еще нету. Букмекеры открыли линию на то, когда клубы АПЛ проведут свои первые матчи в турнире. Вот как выглядит линия:

«Арсенал», «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» сыграют в Суперлиге до 2025 года — 1 .83 ;

; «Арсенал», «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» не сыграют в Суперлиге до 2025 года — 1.83;

Как мы видим, кэфы пока что одинаковые.

А сыграют ли эти команды в следующем розыгрыше АПЛ и ЛЧ?

«Арсенал», «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» не сыграют в следующем розыгрыше ЛЧ — 3 .60 .

«Арсенал», «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» не сыграют в следующем сезоне АПЛ — 4.00;

По информации СМИ, руководство АПЛ уже поставило ультиматум участникам Суперлиги. Лишь отказ от участия в турнире может спасти эти клубы от отправления в низшие дивизионы.

Кто тогда станет чемпионом Англии?

На победителя АПЛ следующего сезона уже открыта линия. Главный фаворит — «Лестер» с кэфом 12.0. Но у них будет как минимум три конкурента:

«Лестер» — 12.0 ;

; «Вест Хэм» — 14.0 ;

; «Эвертон» — 14.0 ;

; «Лидс» — 20.0.

Напомним, что «Лестер» уже становился чемпионом Англии в сезоне 2015/16. На тот момент команда проводила второй сезон в АПЛ после повышения из Чемпионшипа.

Кто по вашему мнению стал бы чемпионом АПЛ без клубов Суперлиги? Пишите свое мнение в комментариях!