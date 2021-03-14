Betting Insider

Левандовски побьет вечный рекорд Герда Мюллера. Вероятность такого исхода — 65%

автор Михаил Даньшин

Легендарный немецкий форвард Герд Мюллер в сезоне-1971/72 забил 40 голов в Бундеслиге. Многие годы рекорд считался вечным. Однако Роберт Левандовски  имеет все шансы побить его уже в этом сезоне. 

За 25 туров Бундеслиги Левандовски забил 32 гола. Таким образом, чтобы побить рекорд Мюллера, в оставшихся 9 матчах форварду «Баварии»  надо забить 9 мячей. Это выглядит вполне выполнимой задачей, если поляк продолжит забивать голы в том же темпе. Напомним, что в прошлом сезоне он забил 34 мяча.

Если вы верите, что Левандовски забьет больше 40 голов, то на это можно можно поставить с коэффициентом 1.55. А если вы считаете, что ему не удастся это сделать, то кэф возрастает до 2.25.

Также букмекеры не сомневаются, что Левандовски возьмет «Золотую бутсу» этого сезона. На такой исход можно поставить с коэффициентом 1.20.

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

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На мой взгляд, до конца розыгрыша команда доиграет в таком темпе, сохранив прописку в элитном дивизионе, а уже в межсезонье постарается что-то изменить. Получается, сегодня нет никакой турнирной мотивации, так ещё и с такой физической формой проблемы.

«Красные» проиграли семь игр в десяти предыдущих турах. Разумеется, за чемпионство бороться с такой статистикой нереально. Справедливости ради, в Лиге Чемпионов пока что все достаточно позитивно - 2:0 и 2:0 в двух встречах против немецкого «РБ Лейпциг» позволили выйти в четвертьфинал.

Думаю, что мерсисайдцы наконец-то прервут неудачную серию, пора бы уже это сделать, пусть и на чужом стадионе. Потенциал у команды Юргена Клоппа огромный, не может же всё так сломаться за пару месяцев, так что я верю в «Ливерпуль».

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Команды являются соседями по турнирной таблице и находятся в одинаковой форме. Так что борьба должна получиться упорной,
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