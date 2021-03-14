Левандовски побьет вечный рекорд Герда Мюллера. Вероятность такого исхода — 65%

Легендарный немецкий форвард Герд Мюллер в сезоне-1971/72 забил 40 голов в Бундеслиге. Многие годы рекорд считался вечным. Однако Роберт Левандовски имеет все шансы побить его уже в этом сезоне.

За 25 туров Бундеслиги Левандовски забил 32 гола. Таким образом, чтобы побить рекорд Мюллера, в оставшихся 9 матчах форварду «Баварии» надо забить 9 мячей. Это выглядит вполне выполнимой задачей, если поляк продолжит забивать голы в том же темпе. Напомним, что в прошлом сезоне он забил 34 мяча.

Если вы верите, что Левандовски забьет больше 40 голов, то на это можно можно поставить с коэффициентом 1.55. А если вы считаете, что ему не удастся это сделать, то кэф возрастает до 2.25.

Также букмекеры не сомневаются, что Левандовски возьмет «Золотую бутсу» этого сезона. На такой исход можно поставить с коэффициентом 1.20.

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.



Больше интересных материалов читайте в нашем блоге