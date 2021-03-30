Betting Insider

Левандовски пропустит матчи 1/4 финала ЛЧ. Шансы «ПСЖ» резко увеличились

автор Алексей Шабалдин

🎁 специально для вас! Получите фрибет 1000 от Winline и ставьте без риска!

Роберт Левандовски пропустит матчи 1/4 финала ЛЧ-2020/21 против «ПСЖ». Поляк выбыл на месяц из-за травмы колена. Игрок повредил связки во время матча против Андорры в рамках второго тура квалификации ЧМ-2022. 

Первая игра против «ПСЖ» запланирована на 7 апреля, а ответная встреча пройдет 13 апреля. Кроме того, перед этим Роберт пропустит важный матч в Бундеслиге: «Бавария» сыграет с «Лейпцигом», который на данный момент ближе всех к мюнхенскому клубу – разница всего 4 очка. Игра состоится 3 апреля.

После жеребьевки 1/4 финала, которая состоялась 19 марта, коэффициент на победу «Баварии» составлял 1.78 (вероятность с учетом маржи – 56%), на «ПСЖ» – 4.42 (23%). 27 марта кэф на победу «Баварии» был 1.69 (59%), а после новости о травме, 30 марта, кэф увеличился до 2.01 (50%)

Кэф на победу «ПСЖ», соответственно, снизился с 4.42 (23%) до 3.40 (29%)

В текущем сезоне чемпионата Германии Левандовски забил 35 голов и сделал 6 результативных передач.

Информация обновляется

А что думаете вы? Сможет «Бавария» без Левандовски пройти «ПСЖ»?

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Wasso
70.1% WR1.8% ROI
Да если посмотреть кому ПСЖ уступала последнее время и насколько они не стабильны - на думаю, что шансы уж сильно увеличились)
Ответить
Машина БЕТ
38.9% WR-16.97% ROI
WassoДа если посмотреть кому ПСЖ уступала последнее время и насколько они не стабильны - на думаю, что шансы уж сильно увеличились)
45% на 55%
Ответить
Wasso
70.1% WR1.8% ROI
Машина БЕТ45% на 55%
Возможно) но у Баварии состав не на одном Левандовски, как допустим Юве))
Ответить
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
ПСЖ команда неоднозначная)Может проиграть Лорьяну и Нанту, но разгромить в ЛЧ Барселону. Для них Чемпионство во Франции было настолько обыденным делом, что порой видимо это наскучивает.
В прошлой ЛЧ как раз-то команды пересеклись в финале и было очень-очень нелегко Баварии и как итог унылый счет 0:1.
Борьбу таки могут навязать неплохую, будем наблюдать.
Ответить
Валера Мороз
43.3% WR-7.95% ROI
проход псж
Ответить
Алексей Овчаренко;)
63.2% WR0.67% ROI
Думаю Бавария возьмёт своё 🤣
Ответить
Алексей Овчаренко;)
63.2% WR0.67% ROI
WassoДа если посмотреть кому ПСЖ уступала последнее время и насколько они не стабильны - на думаю, что шансы уж сильно увеличились)
Думаю потеря Левандовски очень сильно отразитца на команде. 
И это потеря, если смотреть на это как на трехглаво змея горыныча)
Ответить
Алексей Овчаренко;)
63.2% WR0.67% ROI
StavkaIgraПСЖ команда неоднозначная)Может проиграть Лорьяну и Нанту, но разгромить в ЛЧ Барселону. Для них Чемпионство во Франции было настолько обыденным делом, что порой видимо это наскучивает. В прошлой ЛЧ как раз-то команды пересеклись в финале и было очень-очень нелегко Баварии и как итог унылый счет 0:1. Борьбу таки могут навязать неплохую, будем наблюдать.
вот что ПСЖ команда неоднозначная это да 😄👍
Ответить
Данияр Ниязметов
100% WR0.63% ROI
да я понимаю Бавария команда сильная но не надо недооценивать ПСЖ команда хорошая состав я скажу мощная на данный момент я думаю они обыграют Баварию будет не легко я верю в них
Ответить
StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Данияр Ниязметовда я понимаю Бавария команда сильная но не надо недооценивать ПСЖ команда хорошая состав я скажу мощная на данный момент я думаю они обыграют Баварию будет не легко я верю в них
Ну ПСЖ,ла,может навязать хорошую борьбу, согласен. 
Ты фанат ПСЖ? Или мысли просто в их сторону?
Ответить