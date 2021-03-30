Левандовски пропустит матчи 1/4 финала ЛЧ. Шансы «ПСЖ» резко увеличились

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Роберт Левандовски пропустит матчи 1/4 финала ЛЧ-2020/21 против «ПСЖ». Поляк выбыл на месяц из-за травмы колена. Игрок повредил связки во время матча против Андорры в рамках второго тура квалификации ЧМ-2022.

Первая игра против «ПСЖ» запланирована на 7 апреля, а ответная встреча пройдет 13 апреля. Кроме того, перед этим Роберт пропустит важный матч в Бундеслиге: «Бавария» сыграет с «Лейпцигом», который на данный момент ближе всех к мюнхенскому клубу – разница всего 4 очка. Игра состоится 3 апреля.

После жеребьевки 1/4 финала, которая состоялась 19 марта, коэффициент на победу «Баварии» составлял 1.78 (вероятность с учетом маржи – 56%), на «ПСЖ» – 4.42 (23%). 27 марта кэф на победу «Баварии» был 1.69 (59%), а после новости о травме, 30 марта, кэф увеличился до 2.01 (50%).

Кэф на победу «ПСЖ», соответственно, снизился с 4.42 (23%) до 3.40 (29%).



В текущем сезоне чемпионата Германии Левандовски забил 35 голов и сделал 6 результативных передач.

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А что думаете вы? Сможет «Бавария» без Левандовски пройти «ПСЖ»?