«Ман Сити» все еще фаворит на победу в ЛЧ, «Ювентус» даже не в топ-5. Шансы команд на титул перед стартом плей-офф

Лучше Лиги чемпионов могут быть только ставки на Лигу чемпионов! Лучший европейский футбол возвращается с каникул, а мы возвращаемся с лучшими вариантами для долгосрочных ставок на плей-офф Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», Англия или Испания, Левандовски или Холанд? Все самые актуальные исходы в новом ставочном превью от Betting Insider.

Мы уже в Суперлиге – в плей-офф только топ-клубы

В этом году в число 16 лучших команд Старого Света вошли исключительно представители топ-5 европейских чемпионатов. На этот раз обошлось без «Аяксов», «Шахтеров», «Бенфик» и прочих представителей второго футбольного мира.

Полная сетка пар 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020 выглядит вот так:

«Боруссия Дортмунд» – ПСЖ;

«Реал Мадрид» – «Манчестер Сити»;

«Аталанта» – «Валенсия»;

«Атлетико» – «Ливерпуль»;

«Челси» – «Бавария»;

«Лион» – «Ювентус»;

«Тоттенхэм» – « РБ Лейпциг»;

«Наполи» – «Барселона».

Финал турнира пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

«Ман Сити» все еще фаворит – возможно, в последний раз

«Манчестер Сити» – главный хедлайнер всех спортивных СМИ в последние несколько дней. Решение УЕФА об отстранении английского клуба от Лиги чемпионов на 2 года вызвало бурю эмоций как у фанатов «Сити» (да, у той троицы из Эмиратов), так и у хейтеров банды Пепа Гвардиолы. Вторых конечно же куда больше: они ликуют и ждут наказания еще и для «ПСЖ». Вот только вот эти люди не учли, что, во-первых, решение УЕФА еще можно обжаловать, и, во-вторых, «Сити» теперь будет еще более озлобленным и мстительным.

Букмекеры как были, так и остаются на стороне «Сити». Парни Гвардиолы с коэффициентом 4.50 все еще главные фавориты турнира. И это несмотря на то, что в 1/8 финала «Ман Сити» предстоит сыграть с сумасшедшим «Мадридом». Чемпионат проигран, на Кубок Англии и Кубок Английской Лиги всем давно плевать, только и остается Лига чемпионов. Просто представьте себе, «Сити» выигрывает ЛЧ и уходит из турнира непобежденным чемпионом. По крайней мере на 2 года. Это было бы красивым завершением британского этапа тренерской карьеры Гвардиолы.

«Ливерпуль» второй, а «Юве» даже не в топ-5

«Ливерпуль» – главный конкурент для «Сити» как в Англии, так и в Европе. Если вы верите в Юргена Клоппа и его парней, то коэффициент 5.00 вам в помощь. Учитывая, что на начальной стадии плей-офф «мерсисайдцам» попался кризисный «Атлетико», а в чемпионате «красные» выносят всех подряд, странно видеть «Ливерпуль» не в качестве главного фаворита турнира.

В пятерке главных фаворитов турнира также «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария». Букмекеры оценивают их успех коэффициентами 6.25, 7.50 и 8.00, соответственно. Особое внимание мы советуем обратить на парижан. Команда Томаса Тухеля на протяжении всего сезона показывает великолепный футбол, и в первом раунде плей-офф ей предстоит встретиться с разбалансированной «Боруссией». Неймар помирился с болельщиками, а Килиан Мбаппе показывает свой лучший футбол в карьере. Вы даже не представляете, на что способны здоровые Неймар, Мбаппе, Ди Мария и Икарди вместе. Вполне возможно, что именно в этом году парижане сыграют на максимуме своих возможностей и возьмут-таки долгожданный титул ЛЧ.

Испанцы брали ЛЧ семь раз в 11 последних сезонах, но букмекеры в них не верят

Прошлогодний английский финал затмил умы ведущих прогнозистов и капперов, и сегодня большинство футбольных экспертов отдают предпочтение именно клубам с острова. Для понимания масштаба английской эпидемии взгляните на линию букмекера – победа в ЛЧ любой команды из Англии идет там с кэфом 2.1. Это очень мало! Особенно на фоне того, что в семи из последних 11 розыгрышей турнира побеждали испанские клубы. Кэф на победу любой из них – 3.8.

Левандовски против самого себя и валуйного Мбаппе

Давайте прозрачно посмотрим на ситуацию. Роберт Левандовски – 10 голов. Соперник в 1/8 финала – «Челси». Эрлинг Холанд – 8 голов. Соперник в 1/8 финала – ПСЖ. Харри Кейн – 6 голов… Дальше продолжать?

Букмекеры уверены в бомбардирском успехе Левандовски. Но 1.06 за победу форварда «Баварии» – это, конечно, антивалуй. Поэтому мы предлагаем посмотреть на очень заманчивый вариант с Килианом Мбаппе. Молодой француз наколотил 5 голов в групповом этапе Лиги чемпионов. Он будет играть в каждом матче «ПСЖ» с 1 по 90 минуту. Скорее всего, парижане очень далеко продвинутся в розыгрыше турнира этом году. Знаете, какой коэффициент на победу Мбаппе в бомбардирской гонке? 25.00! Букмекерские конторы разом сошли с ума и выставили сумасшедшие котировки на одного из главных забивающих игроков не только французского, но и всего мирового футбола.

Еще раз коротко для тех, кто просто проскроллил до конца

Коэффициенты на победителя турнира

«Манчестер Сити» – 4.50;

«Ливерпуль» – 5.00;

«Барселона» – 6.25;

«ПСЖ» – 7.50;

«Бавария» – 8.00;

«Ювентус» – 11.00;

«Реал» – 15.00;

«Тоттенхэм» – 21.00;

«Атлетико» – 29.00.

Коэффициенты на лучшего бомбардира турнира

Роберт Левандовски («Бавария», 10 голов) – 1.06;

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 8 голов) – 17.00;

Лионель Месси («Барселона», 2 гола) – 20.00;

Рахим Стерлинг («Сити», 5 голов) – 20.00;

Килиан Мбаппе («ПСЖ», 5 голов) – 25.00;

Салах («Ливерпуль», 4 гола) – 50.00;

Роналду («Ювентус», 2 гола) – 120.00.

Автор: Александр Москвин

Кто возьмет кубок в этом году и почему? Пишите свои варианты в комментариях

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