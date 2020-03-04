Франция – фаворит турнира, а Россия выйдет в топ-дивизион. После жеребьевки букмекеры открыли спецлинию на итоги Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2020/21 прошла 3 марта в Амстердаме. После этого букмекеры обновили коэффициенты на победителя в турнире:
- Франция – 4.5
- Англия – 6.5
- Испания – 7
- Бельгия – 7
- Германия – 8
- Нидерланды – 9
- Италия – 11
- Португалия – 13
- Польша – 34
- Хорватия – 34
- Швейцария – 41
- Украина – 81
- Дания – 81
- Швеция – 81
- Босния и Герцеговина – 101
- Исландия – 151
Отметим, что по регламенту, стать победителем турнира может лишь одна из 16 сборных, выступающих в Лиге А.
Сборная России сыграет в Лиге В против Сербии, Турции и Венгрии. Букмекеры уже оценили шансы команды Черчесова на повышение в классе, открыв линию на победителя группы:
- Россия – 2.375
- Сербия – 3.5
- Турция – 3.74
- Венгрия – 8
Напомним, что групповой этап Лиги наций стартует 3 сентября и завершится 17 ноября. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся 2-6 июня 2021 года.
Расписание матчей сборной России на групповой стадии:
- 3 сентября – Сербия (дома)
- 6 сентября – Венгрия (на выезде)
- 9 октября – Турция (дома)
- 12 октября – Венгрия (дома)
- 14 ноября – Турция (на выезде)
- 17 ноября – Сербия (на выезде)
Автор: Владислав Авраменко
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