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Франция – фаворит турнира, а Россия выйдет в топ-дивизион. После жеребьевки букмекеры открыли спецлинию на итоги Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2020/21 прошла 3 марта в Амстердаме. После этого букмекеры обновили коэффициенты на победителя в турнире:

  1. Франция – 4.5
  2. Англия – 6.5
  3. Испания – 7
  4. Бельгия – 7
  5. Германия – 8
  6. Нидерланды – 9
  7. Италия – 11
  8. Португалия – 13
  9. Польша – 34
  10. Хорватия – 34
  11. Швейцария – 41
  12. Украина – 81
  13. Дания – 81
  14. Швеция – 81
  15. Босния и Герцеговина – 101
  16. Исландия – 151

Отметим, что по регламенту, стать победителем турнира может лишь одна из 16 сборных, выступающих в Лиге А.

Сборная России сыграет в Лиге В против Сербии, Турции и Венгрии. Букмекеры уже оценили шансы команды Черчесова на повышение в классе, открыв линию на победителя группы:

  1. Россия – 2.375
  2. Сербия – 3.5
  3. Турция – 3.74
  4. Венгрия – 8

Напомним, что групповой этап Лиги наций стартует 3 сентября и завершится 17 ноября. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся 2-6 июня 2021 года.

Расписание матчей сборной России на групповой стадии:

  • 3 сентября – Сербия (дома)
  • 6 сентября – Венгрия (на выезде)
  • 9 октября – Турция (дома)
  • 12 октября – Венгрия (дома)
  • 14 ноября – Турция (на выезде)
  • 17 ноября – Сербия (на выезде)

Автор: Владислав Авраменко

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