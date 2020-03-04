Франция – фаворит турнира, а Россия выйдет в топ-дивизион. После жеребьевки букмекеры открыли спецлинию на итоги Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона 2020/21 прошла 3 марта в Амстердаме. После этого букмекеры обновили коэффициенты на победителя в турнире:

Франция – 4.5 Англия – 6.5 Испания – 7 Бельгия – 7 Германия – 8 Нидерланды – 9 Италия – 11 Португалия – 13 Польша – 34 Хорватия – 34 Швейцария – 41 Украина – 81 Дания – 81 Швеция – 81 Босния и Герцеговина – 101 Исландия – 151

Отметим, что по регламенту, стать победителем турнира может лишь одна из 16 сборных, выступающих в Лиге А.

Сборная России сыграет в Лиге В против Сербии, Турции и Венгрии. Букмекеры уже оценили шансы команды Черчесова на повышение в классе, открыв линию на победителя группы:

Россия – 2.375 Сербия – 3.5 Турция – 3.74 Венгрия – 8

Напомним, что групповой этап Лиги наций стартует 3 сентября и завершится 17 ноября. Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся 2-6 июня 2021 года.

Расписание матчей сборной России на групповой стадии:

3 сентября – Сербия (дома)

6 сентября – Венгрия (на выезде)

9 октября – Турция (дома)

12 октября – Венгрия (дома)

14 ноября – Турция (на выезде)

17 ноября – Сербия (на выезде)

Автор: Владислав Авраменко

Как выступит Россия, и кто возьмет кубок Лиги наций? Пишите в комментариях

Евровидение 2020 – прогноз и ставки букмекеров: кто победит, какое место займет Россия (Little Big)

Small market – поле чудес! Забудьте про топ-лиги и ставки на исходы, если на самом деле хотите обыграть букмекера



Мы рассказываем не только о новостях и инсайдах, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»

