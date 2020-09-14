«ПСЖ» возьмет чемпионство в 4 раз подряд (Букмекеры). Несмотря на два поражения на старте сезона, у парижан нет конкурентов в Лиге 1

После двух поражений «ПСЖ» на старте сезона, букмекеры обновили кэфы на то, сможет ли кто-то этим воспользоваться и побороться за чемпионство в Лиге 1.
Топ-5 претендентов:
- «ПСЖ» – 1.11 (было 1.07);
- «Лион» – 18.00 (21.00);
- «Марсель» – 23.00 (34.00);
- «Лилль» – 53.00 (51.00);
- «Монако» – 56.00 (41.00).
Читайте еще:
Куман – новый тренер «Барсы». Букмекеры спрогнозировали его будущее и возможные трансферы
Букмекеры: «Сити» выиграет АПЛ в сезоне 2020/21, а «Ливерпуль» будет вторым
«Зенит» – фаворит на чемпионство в сезоне-2020/21: обновленные кэфы на победителя РПЛ после 7-го тура