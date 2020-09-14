«ПСЖ» возьмет чемпионство в 4 раз подряд (Букмекеры). Несмотря на два поражения на старте сезона, у парижан нет конкурентов в Лиге 1

После двух поражений «ПСЖ» на старте сезона, букмекеры обновили кэфы на то, сможет ли кто-то этим воспользоваться и побороться за чемпионство в Лиге 1.

Топ-5 претендентов:

« ПСЖ » – 1.11 (было 1.07);

« Лион » – 18.00 ( 21.00);

Лион – « Марсель » – 23.00 (34.00);

Марсель – « Лилль » – 53.00 (51.00);

Лилль – «Монако» – 56 .00 (41.00).

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