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«ПСЖ» возьмет чемпионство в 4 раз подряд (Букмекеры). Несмотря на два поражения на старте сезона, у парижан нет конкурентов в Лиге 1

После двух поражений «ПСЖ» на старте сезона, букмекеры обновили кэфы на то, сможет ли кто-то этим воспользоваться и побороться за чемпионство в Лиге 1

Топ-5 претендентов:

  • «ПСЖ» – 1.11 (было 1.07);
  • «Лион»18.00 (21.00);
  • «Марсель»23.00 (34.00);
  • «Лилль»53.00 (51.00);
  • «Монако»56.00 (41.00).

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Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.76Победит ЦСКА
Уфа — ЦСКА|РПЛ
Уфа — ЦСКА|РПЛ
Небезосновательно ЦСКА явный фаворит в этом матче. Уфа идёт на 13 месте, одержав всего одну победу за 7 матчей в лиге - над Арсеналом в гостях. Вряд ли уфимцам поможет и домашнее поле, армейцы после победы в дерби над Спартаком воодушевлены и настроены подняться ещё выше в таблице, до первого места всего три очка

Серьезных кадровых потерь у ЦСКА нет, победная серия составляет уже три матча, ожидаю двух-трех забитых мячей армейцами. Альтернатива - обе забьют нет за 1.55, либо П2 + ТМ 4.5

Прогноз: 0:2
0
Повторить за 1.75
Artur9460.3% WR2.06% ROI
2.22Победит Эстудиантес де Мерида
Эстудиантес де Мерида — Альянса Лима|Кубок Либертадорес
Эстудиантес де Мерида — Альянса Лима|Кубок Либертадорес
Доброй ночи дорогие каперы сегодня продолжим ставить на Кубок Либертадорес и возьмем матч между командами Эстудиантес Мерида и Альянс Лима,
эти две команды борются уже за выход в Южноамериканский кубок ,
Считаю что за такой коэффициент грех не рискнуть и взять победу Эстудиантес Мерида,так как команда по моему мнению находится в более оптимальной форме , всем удачи и больших успехов, громите буков!!)))
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Повторить за 2.33
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