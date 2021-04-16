Как закончится сезон Лиги 1? Сможет ли «ПСЖ» обойти «Лилль»?
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16 апреля стартует 33-й тур чемпионата Франции. На данный момент на победу в турнире претендуют 4 команды:
- «Лилль» — 69 очков;
- «ПСЖ» — 66 очков;
- «Монако» — 65 очков ;
- «Лион» — 64 очка.
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Кто фаворит на чемпионство?
Несмотря на отрыв в 3 очка, букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». На победу парижского клуба можно поставить с кэфом 1.65.
Топ-4 претендента выглядит следующим образом:
- «ПСЖ» — 1.65 (вероятность — 61%);
- «Лилль» — 2.85 (35%);
- «Монако» — 10.00 (10%);
- «Лион» — 15.00 (7%).
Также букмекеры предлагают линию на то, кто по итогам чемпионата займет места с первого по третье:
- «ПСЖ»: Да — 1.03, Нет — 9.00;
- «Лилль»: Да — 1.08, Нет — 6.45;
- «Лион»: Да — 1.45, Нет — 2.55;
- «Монако»: Да — 1.90, Нет — 1.80.
Напомним, что «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Хватит ли у парижан сил на победу во всех турнирах?
А кто фаворит на прямой вылет во вторую лигу?
Напрямую во вторую лигу вылетают 2 последние команды. Места с 14 по 20 выглядят следующим образом:
14. «Страсбур» — 36 очков;
15. «Бордо» — 36 очков;
16. «Брест» — 36 очков;
17. «Лорьян» — 32 очка;
18. «Ним» — 30 очков;
19. «Нант» — 28 очков;
20. «Дижон» — 15 очков.
По мнению букмекеров, топ-4 фаворита на вылет выглядит следующим образом:
- «Дижон» — 1.01 (99%);
- «Нант» — 2.40 (42%);
- «Ним» — 2.60 (38%);
- «Лорьян» — 4.50 (22%).