Как закончится сезон Лиги 1? Сможет ли «​ПСЖ» обойти «Лилль»?

16 апреля стартует 33-й тур чемпионата Франции. На данный момент на победу в турнире претендуют 4 команды:

«Лилль» — 69 очков; «ПСЖ» — 66 очков; «Монако» — 65 очков ; «Лион» — 64 очка.

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Кто фаворит на чемпионство?

Несмотря на отрыв в 3 очка, букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». На победу парижского клуба можно поставить с кэфом 1.65.

Топ-4 претендента выглядит следующим образом:

«ПСЖ» — 1.65 ( вероятность — 61% );

( ); «Лилль» — 2.85 ( 35% );

( ); «Монако» — 10.00 (10% );

); «Лион» — 15.00 (7%).

Также букмекеры предлагают линию на то, кто по итогам чемпионата займет места с первого по третье:

«ПСЖ»: Да — 1.03 , Нет — 9.00 ;

, Нет — ; «Лилль»: Да — 1.08 , Нет — 6.45 ;

, Нет — ; «Лион»: Да — 1.45 , Нет — 2.55 ;

, Нет — ; «Монако»: Да — 1.90, Нет — 1.80.

Напомним, что «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Хватит ли у парижан сил на победу во всех турнирах?

А кто фаворит на прямой вылет во вторую лигу?

Напрямую во вторую лигу вылетают 2 последние команды. Места с 14 по 20 выглядят следующим образом:

14. «Страсбур» — 36 очков;

15. «Бордо» — 36 очков;

16. «Брест» — 36 очков;

17. «Лорьян» — 32 очка;

18. «Ним» — 30 очков;

19. «Нант» — 28 очков;

20. «Дижон» — 15 очков.

По мнению букмекеров, топ-4 фаворита на вылет выглядит следующим образом:

«Дижон» — 1.01 (99%); «Нант» — 2.40 (42%); «Ним» — 2.60 (38%); «Лорьян» — 4.50 (22%).

Какие у вас прогнозы на итоги сезона во Франции? Сумеет ли «ПСЖ» оформить «требл»?