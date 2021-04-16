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Как закончится сезон Лиги 1? Сможет ли «​ПСЖ» обойти «Лилль»?

автор Алексей Шабалдин

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16 апреля стартует 33-й тур чемпионата Франции. На данный момент на победу в турнире претендуют 4 команды: 

  1. «Лилль» — 69 очков;
  2. «ПСЖ» — 66 очков;
  3. «Монако» — 65 очков ;
  4. «Лион» — 64 очка.

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Кто фаворит на чемпионство?

Несмотря на отрыв в 3 очка, букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». На победу парижского клуба можно поставить с кэфом 1.65. 

Топ-4 претендента выглядит следующим образом:

  • «ПСЖ» — 1.65 (вероятность — 61%);
  • «Лилль» — 2.85 (35%);
  • «Монако» — 10.00 (10%);
  • «Лион» — 15.00 (7%).

Также букмекеры предлагают линию на то, кто по итогам чемпионата займет места с первого по третье:

  • «ПСЖ»: Да — 1.03, Нет — 9.00;
  • «Лилль»: Да — 1.08, Нет — 6.45;
  • «Лион»: Да — 1.45, Нет — 2.55;
  • «Монако»: Да — 1.90, Нет — 1.80.

Напомним, что «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Хватит ли у парижан сил на победу во всех турнирах?

А кто фаворит на прямой вылет во вторую лигу?

Напрямую во вторую лигу вылетают 2 последние команды. Места с 14 по 20 выглядят следующим образом:

14. «Страсбур» — 36 очков;
15. «Бордо» — 36 очков;
16. «Брест» — 36 очков;
17. «Лорьян» — 32 очка;
18. «Ним» — 30 очков;
19. «Нант» — 28 очков;
20. «Дижон» — 15 очков.

По мнению букмекеров, топ-4 фаворита на вылет выглядит следующим образом:

  1. «Дижон» — 1.01 (99%);
  2. «Нант» — 2.40 (42%);
  3. «Ним» — 2.60 (38%);
  4. «Лорьян» — 4.50 (22%).

Какие у вас прогнозы на итоги сезона во Франции? Сумеет ли «ПСЖ» оформить «требл»?

Комментарии
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Ну чтобы понять нужно знать с кем встречи Лиля ещё будут и ПСЖ, если встреча просто их тогда Лиль Чемпион 🏆
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