«Лилль» заинтересовался вингером «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Клуб оценил игрока в 8 млн евро

Вингер «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заинтересовал французский «Лилль». Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно от надежного источника, близкого к переговорам. Скауты «Лилля» вышли на «Крылья» при посредничестве Вадима Васильева, бывшего вице-президента «Монако». Им была озвучена цена в 8 млн евро – представителями агентства Павла Андреева, которое ведет дела футболиста, а также представляет самарский клуб в этих переговорах. Дальше первого контакта, по данным Betting Insider, переговоры пока не продвинулись.



23-летний полузащитник провел на уровне РПЛ лишь календарный год, но уже успел стать одним из открытий турнира. В весенней части сезона он запомнился фантастическим голом «Рубину», в летне-осенней – 6 голевыми передачами в 18 матчах текущего чемпионата. Зиньковский в составе «Чертаново» с 18 мячами становился лучшим бомбардиром ПФЛ-Запад, а также шел на втором месте в списке бомбардиров ФНЛ до перехода в «Крылья Советов». Всего Зиньковский провел 104 матча за , в которых забил 37 мячей и сделал 26 результативных передач – он лучший бомбардир в истории клуба.

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