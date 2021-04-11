Сколько Лингард забьет до конца сезона? А поедет ли на Чемпионат Европы? Букмекеры открыли линию на статистику игрока по итогам сезона

Джесси Лингард продолжает забивать в составе «молотобойцев». В матче против «Лестера» англичанин оформил дубль, принеся победу своей команде со счетом 3:2. Теперь в его активе 8 голов в 8-ми матчах АПЛ.

На данный момент «Вест Хэм» находится на 4-м месте АПЛ и ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Букмекеры открыли линию на статистику Лингарда по итогам сезона:

Будет игроком «Вест Хэма» в сезоне-2021/2022 — 1.50 ;

; Следующий сезон начнет в составе «МЮ» — 2.40 ;

; Забьет больше голов, чем Маркус Рэшфорд (8 против 10) — 3.50 ;

; Выйдет в стартовом составе Англии против Хорватии на Евро — 6.50 ;

; Забьет минимум 15 голов в текущем сезоне — 7.00 ;

; Забьет минимум 10 мячей за «МЮ» в следующем сезоне — 12.00 ;

; Станет игроком года по версии ПФА — 21.00 ;

; Забьет минимум 20 голов текущем сезоне — 51.00 ;

; Выиграет чемпионат Европы в составе сборной Англии — 67.00 ;

; Забьет в следующих пяти играх подряд — 81.00 ;

; Получит Золотой Мяч — 101.00.

Напомним, что Джесси Лингард перешел в «Вест Хэм» в январе этого года на правах аренды из «Ман Юнайтед». Срок действия соглашения — до конца сезона-2020/2021.

А как считаете вы? Выкупит ли «Вест Хэм» Лингарда? Пишите свое мнение в комментариях!