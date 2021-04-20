Основатели Суперлиги разделились на два лагеря: кто-то до конца будет стоять за идею и не собирается отказываться, а кто-то присоединился лишь потому, что видит в этом финансовую выгоду.

Однако уже сейчас есть те, кто может отказаться от участия. Среди таких клубов значатся «Челси» и «Манчестер Сити». Эти клубы относятся ко второй группе. Однако реакция ФИФА, УЕФА и болельщиков вынудила их засомневаться в правильности своего решения.

Напомним, что президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался о том, что «Челси» и «Манчестер Сити» необходимо исключить из нынешнего розыгрыша ЛЧ, так как они поддержали идею создания Суперлиги.

Позже к ним присоединилась еще одна команда АПЛ – «Ливерпуль». В клубе также возникли сомнения относительно целесообразности участия.

Примечательно, что неуверенность растет и среди других основателей Суперлиги. Клубы не ждали такой волны негатива, в том числе от болельщиков.

А вы поддерживаете идею создания Суперлиги? Напишите об этом в комментариях!