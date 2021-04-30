Betting Insider

«МЮ» набрал на 9 очков больше, чем ждали, а Ферги-тайм все еще работатет. Разбор xG к игре с «Ливерпулем»

автор Юрий Еремичев

В воскресенье, 2-го мая, в рамках 34 тура АПЛ, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем». В матче первого круга команды сыграли 0:0. Однако спустя всего неделю, они встретились в Кубке Англии. Тогда победу одержал «МЮ» (3:2).

Топ-7 в АПЛ на данный момент выглядит следующим образом:

  1. «Ман Сити» – 77 очков;
  2. «Ман Юнайтед» – 67 очков;
  3. «Лестер» – 62 очка;
  4. «Челси» – 58 очков;
  5. «Вест Хэм» – 55 очков;
  6. «Ливерпуль» – 54 очка;
  7. «Тоттенхэм» – 53 очка.

Мы проанализировали эти команды по нескольким пунктам: аналитика по xG, оценка реальных результатов и коэффициенты на игроков – все в одном месте.

Набранные очки

– «Ман Юнайтед» набрал на 9 очков больше, чем ждали. Согласно модели xPTS, клуб из Манчестера должен быть на третьем месте, имея в активе 58 баллов.

На победу команды Сульшера в этом матче дают кэф 2.88.

– «Ливерпуль» недобрал 3 очка. Согласно модели xPTS, они должны занимать четвертое место в чемпионате.

Победа подопечных Клоппа в этой игре оценивается кэфом 2.58.

Забитые голы

– «МЮ» забил на 8 голов больше, чем ждали. 64 при xG 56.38. Линия на голы «МЮ» в матче против «Ливерпуля»:

  • ИТБ (1,5) – 2.34 
  • ИТМ (1,5) – 1.57;
  • ИТБ (2,5) – 5.70;
  • ИТМ (2,5) – 1.12.

«Ливерпуль» забил на 5 голов меньше, чем ожидали. 55 мячей при xG 59.99. Сколько забьют в матче против «МЮ»?

  • ИТБ (1,5) – 2.24 
  • ИТМ (1,5) – 1.63;
  • ИТБ (2,5) – 5.25;
  • ИТМ (2,5) – 1.13.

Бонус: Фергитайм

– Фергитайм продолжает работать, хотя эксперты ждали в концовках от «МЮ» на 4 гола меньше: 18 голов при xG 13.90.

«МЮ» забьет «Ливерпулю»  в промежутке с 76-90 минуту:

  • Да – 3.40;
  • Нет – 1.30.

Бруну и Салах – в топ-3 по xG

На данный момент топ-3 бомбардира выглядит следующим образом:

  1. Харри Кейн – 21 гол при xG 18.77;
  2. Мохамед Салах – 20 голов при xG 17.14;
  3. Бруну Фернандеш – 16 мячей при xG 14.31.

Сейчас победу Кейна в гонке бомбардиров букмекеры оценивают кэфом 1.75, победу Салаха – 2.00. А если вы считаете, что Бруну Фернандеш станет лучшим бомбардиром, то на это исход можно поставить с кэфом 27.00.

Поставить на гол Салаха в ближайшем матче против МЮ можно с кэфом 2.42. Гол Бруну идет с кэфом 2.91.

Кто победит в этом матче? Напишите свой прогноз в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.1% ROI
Да думаю этот матч МЮ с Ливерпулем вновь будет скудным на голы..В рамках АПЛ такого рода команды взяли моду частенько катать нули между собой)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.1% ROI
Порой бывает поинтереснее наблюдать за игрой каких-либо Астон Вилл с Вест Бромвичем ,чем таких топ-клубов)
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Как хобби!)
63% WR-0.15% ROI
StavkaIgraДа думаю этот матч МЮ с Ливерпулем вновь будет скудным на голы..В рамках АПЛ такого рода команды взяли моду частенько катать нули между собой)
неудивительно конечно что счёт может быть скудным, но по моему он будет скудным у Юнайтед😉
Ливер то как раз таки будет догонять и думаю вполне сможет обскокать Юнайтед. 
Юнайтед почему будет вести себя скудно по моему всё дело в Ман. Сити далеко команда забралась но тем не менее это не значит что мю раслабитца) 
Состав с лиги Европы не куда не делся, только задачи у состава под по моему один клуб заточен и явно не под Ливерпуль. 
Поэтому тактически Ливерпуль всё ещё может нагнать таблицу забиваемых голову и даже одолеть Мю)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.1% ROI
Как хобби!)неудивительно конечно что счёт может быть скудным, но по моему он будет скудным у Юнайтед😉 Ливер то как раз таки будет догонять и думаю вполне сможет обскокать Юнайтед. Юнайтед почему будет вести себя скудно по моему всё дело в Ман. Сити далеко команда забралась но тем не менее это не значит что мю раслабитца) Состав с лиги Европы не куда не делся, только задачи у состава под по моему один клуб заточен и явно не под Ливерпуль. Поэтому тактически Ливерпуль всё ещё может нагнать таблицу забиваемых голову и даже одолеть Мю)
В прошлом сезоне можно было смело ставить на победы Ливерпуля или на ИТ или на счет 2:0)) В этом зачастую этого нет ..)
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Как хобби!)
63% WR-0.15% ROI
StavkaIgraВ прошлом сезоне можно было смело ставить на победы Ливерпуля или на ИТ или на счет 2:0)) В этом зачастую этого нет ..)
да прошлый сезон был у Ливерпуля просто золотым))
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