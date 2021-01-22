«Ливерпуль» проиграл дома впервые с 2017 года, а еще не забивает 4 тура АПЛ. Следующие матчи против «МЮ» и «Тоттенхэма»

Вчера «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 18-го тура АПЛ (0:1). Команда Клоппа обновила сразу несколько антирекордов.
На данный момент «Ливерпуль» идет на 4-м месте, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на 6 очков.
В статистике самых популярных ставок у капперов Betting Insider – сыграла всего одна: тотал меньше (3,5) за 1.69. Например, пользователь Петя Курочкин сделал именно эту ставку.
Цифры
- Действующий чемпион АПЛ проиграли на «Энфилде» впервые за 68 матчей – беспроигрышная серия «Ливерпуля» продлилась три года и 273 дня (рекорд принадлежит «Челси» – 86 матчей);
- «Ливерпуль» не побеждает в АПЛ 5 матчей подряд;
- В 2021 году «Ливерпуль» не забил ни одного мяча в АПЛ (4 матча).
Букмекеры уже оценили шансы «Ливерпуля» в следующих матчах.
24 января
🏆 Кубок Англии против «Манчестер Юнайтед» (на выезде)
- Победа – 2.55
- Ничья – 3.60
- Поражение – 2.60
- Команда Клоппа снова не забьет – 3.70
28 января
🏴 АПЛ против «Тоттенхэма» (на выезде)
- Победа – 2.30
- Ничья – 3.40
- Поражение – 3.10
- Команда Клоппа снова не забьет – 4.40