Betting Insider

«Ливерпуль» проиграл дома впервые с 2017 года, а еще не забивает 4 тура АПЛ. Следующие матчи против «МЮ» и «Тоттенхэма»

Вчера «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 18-го тура АПЛ (0:1). Команда Клоппа обновила сразу несколько антирекордов. 

На данный момент «Ливерпуль» идет на 4-м месте, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на 6 очков.

В статистике самых популярных ставок у капперов Betting Insider – сыграла всего одна: тотал меньше (3,5) за 1.69. Например, пользователь Петя Курочкин сделал именно эту ставку.

Цифры

  • Действующий чемпион АПЛ проиграли на «Энфилде» впервые за 68 матчей – беспроигрышная серия «Ливерпуля» продлилась три года и 273 дня (рекорд принадлежит «Челси» – 86 матчей);
  • «Ливерпуль» не побеждает в АПЛ 5 матчей подряд;
  • В 2021 году «Ливерпуль» не забил ни одного мяча в АПЛ (4 матча).

Букмекеры уже оценили шансы «Ливерпуля» в следующих матчах.

24 января

🏆 Кубок Англии против «Манчестер Юнайтед» (на выезде)

  • Победа – 2.55
  • Ничья – 3.60
  • Поражение – 2.60
  • Команда Клоппа снова не забьет – 3.70

28 января

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ против «Тоттенхэма» (на выезде)

  • Победа – 2.30
  • Ничья – 3.40
  • Поражение – 3.10
  • Команда Клоппа снова не забьет – 4.40

Прервется ли неудачная серия «Ливерпуля»? Делайте прогноз и рассказывайте о своей последней ставке на команду Клоппа – в комментария

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Max S
61.2% WR8.94% ROI
Да уж, штормит Клоппа. Пока-пока шансы на чемпионство!
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Александр 2021
71.4% WR3.08% ROI
Очень похоже на начало конца. Думаю, болельщики МЮ рады видеть такие результаты Ливерпуля
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Исаев Руслан1
39.3% WR-0.49% ROI
продажный спорт , по другому это не назовешь
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Александр 2021
71.4% WR3.08% ROI
Исаев Руслан1продажный спорт , по другому это не назовешь
Ты думаешь Ливерпуль слил игру Бернли специально?
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Антон Яковлев9
75% WR1.24% ROI
я тоже считаю что ливер подался быть лидером группы и проиграть кому бернли.
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artemevseev042
46.6% WR-9.16% ROI
раки
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Юрий Иванов55
56% WR-3.98% ROI
,🤔ВХЛ рубин П2 , Югра П1**********1побеждают стабильно!!!
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💥Match Analytic💥
50.7% WR-7.35% ROI
Вратарь "Эйбар" Дмитрович, забил больше голов чем "Ливерпуль" в 2021 году)
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Александр 2021
71.4% WR3.08% ROI
💥Match Analytic💥Вратарь "Эйбар" Дмитрович, забил больше голов чем "Ливерпуль" в 2021 году)
))) На самом деле очень рискованно он поступил. Если бы не забил и пропустили в контратаке – получил бы гору критики
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💥Match Analytic💥
50.7% WR-7.35% ROI
Александр 2021))) На самом деле очень рискованно он поступил. Если бы не забил и пропустили в контратаке – получил бы гору критики
Он будет бить пенальти до тех пор, пока он не промахнется. (слова тренера)
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Перед тем,как я дам последний прогноз по линии на сегодня..хочу подвести итог вчерашнего дня. Статистику,плюсы,минусы считать не будем..оно и так видно что мы хорошо вчера заработали. Так вот..скажу простым языком. Если вы поставили флэтом на каждый мой вчерашний прогноз 2000р хотя бы..то по итогам дня вы в плюсе на 27.700+р.(для среднестатистического россиянина вполне хорошая цифра,а точнее месячная зарплата у многих).Дальше больше!!!
Теперь о матче:
Команды разного уровня,разного класса,решающие разные задачи в чемпионате. Один-претендент на титул,второму-не вылететь бы с лиги вниз.
1⃣Хозяева не могут победить уже 5 матчей кряду.
2⃣ЧФР не уступает в лиге уже 8 матчей подряд.
3⃣Команды 6 раз играли между собой(2 ничьи и 4 победы ЧФР).
Мой прогноз:Победа ЧФР.
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И снова аутсайдер против топ клуба. Думаю не стоит много говорить просто берем П2.

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