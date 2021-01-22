«Ливерпуль» проиграл дома впервые с 2017 года, а еще не забивает 4 тура АПЛ. Следующие матчи против «МЮ» и «Тоттенхэма»

Вчера «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 18-го тура АПЛ (0:1). Команда Клоппа обновила сразу несколько антирекордов.

На данный момент «Ливерпуль» идет на 4-м месте, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на 6 очков.

В статистике самых популярных ставок у капперов Betting Insider – сыграла всего одна: тотал меньше (3,5) за 1.69. Например, пользователь Петя Курочкин сделал именно эту ставку.

Цифры

Действующий чемпион АПЛ проиграли на «Энфилде» впервые за 68 матчей – беспроигрышная серия «Ливерпуля» продлилась три года и 273 дня (рекорд принадлежит «Челси» – 86 матчей);

– беспроигрышная серия «Ливерпуля» продлилась (рекорд принадлежит «Челси» – 86 матчей); «Ливерпуль» не побеждает в АПЛ 5 матчей подряд ;

; В 2021 году «Ливерпуль» не забил ни одного мяча в АПЛ (4 матча).

Букмекеры уже оценили шансы «Ливерпуля» в следующих матчах.

24 января

🏆 Кубок Англии против «Манчестер Юнайтед» (на выезде)

Победа – 2.55

Ничья – 3.60

Поражение – 2.60

Команда Клоппа снова не забьет – 3.70

28 января

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ против «Тоттенхэма» (на выезде)

Победа – 2.30

Ничья – 3.40

Поражение – 3.10

Команда Клоппа снова не забьет – 4.40

Прервется ли неудачная серия «Ливерпуля»? Делайте прогноз и рассказывайте о своей последней ставке на команду Клоппа – в комментария