«Ливерпуль» выиграл дело против спонсорского агентства на 1 млн фунтов

Королевский суд Ливерпуля отклонил иск Winlink, обвиняющий «Ливерпуль» в неуплате комиссии за посреднические услуги компании в партнерстве клуба с букмекером BetVictor в 2013 году.

Компания, занимающаяся продажей спонсорских контрактов в спортивной индустрии, требовала от чемпионов Англии 1,125 млн фунтов комиссии с заключенного трехлетнего контракта на 15 млн фунтов, действовавшего с 2016 по 2019 год.

Представители «Ливерпуля» настаивали на том, что глава клубного отдела международного партнерства Рафаэлла Валентино находилась в дружеских отношениях с главой BetVictor и заключила сделку без посредников.

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