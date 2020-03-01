Букмекер Betcity заранее рассчитал пари на чемпионства «Ливерпуля» и «ПСЖ»

Букмекерская компания Betcity предлагает своим клиентам долгосрочные пари на победителей сезона. Обычно такие ставки рассчитываются после фактического завоевания клубом титула, но в этом году букмекер, оценив ситуацию в двух топовых европейских лигах, пошел на беспрецедентный шаг. Все клиенты Betcity, поставившие на чемпионства «Ливерпуля» и «ПСЖ», получили свои выигрыши уже 27 февраля!

До финиша Лиги 1 осталось 12 туров, английской Премьер-Лиги – 11, но сбросить лидеров турнирной таблицы с вершины едва ли кому-то удастся. Отрыв «ПСЖ» на сегодня составляет 13 очков, а «Ливерпуль» опережает «Сити» на все 22! Парижане изначально считались главным претендентом на победу в чемпионате, все-таки на счету клуба 6 титулов в последних 7 розыгрышах. А вот предсказать успех мерсисайдцев было несколько сложней – перед стартом гонки фаворитом был «Сити». Нет ничего удивительного в том, что самый большой выигрыш на сегодня забрал счастливчик, загрузивший на «Ливерпуль» 100 000 рублей.

Максимальный коэффициент на победу «красных» в линии Betcity достигал отметки 4.2. У «ПСЖ» изначально были прозаичные 1.2, поэтому многие игроки включали это событие в экспрессы и системы, теперь у них есть +один «доезд». К слову, среди поклонников «сложных» ставок возможны очень крупные выигрыши, превышающие сумму в 1 миллион рублей! Конечно, при условии, что все оставшиеся пари в их купонах сыграют.

Возьмут ли команды титулы в своих чемпионатах? Пишите в комментариях

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