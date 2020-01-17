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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч АПЛ 18 января

«Ливерпуль» одержит двадцать первую победу в АПЛ

У футбольного клуба «Ливерпуль» высокие шансы победить «Манчестер Юнайтед»
в 23 туре Английской Премьер-лиги. Аналитики букмекерской компании
BingoBoom предлагают поставить на команду Юргена Клоппа с коэффициентом
1.4.

«Манчестер Юнайтед» - единственная команда турнира, которая в сезоне 2019/20
смогла прервать победную серию красных. В 9 туре коллектив Оле-Гуннара
Сульшера сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1. Шансы на аналогичный
результат в предстоящем матче оцениваются коэффициентом 4.83, победа
представлена в линии букмекеров котировкой 8.75.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 10 мячей в 18 матчах АПЛ, шансы
отличиться во встрече с «Манчестер Юнайтед» оцениваются 1.8 пунктами. В
составе гостей с наибольшей вероятностью ворота соперников поразит
нападающий Маркус Рашфорд. Поставить на результативные действия
футболиста можно с коэффициентом 3.75.

Напомним, матч «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед» состоится 19 января в
19:30 по московскому времени.

Как закончится матч? Пишите свои варианты ставок в комментариях

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