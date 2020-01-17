Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч АПЛ 18 января

«Ливерпуль» одержит двадцать первую победу в АПЛ

У футбольного клуба «Ливерпуль» высокие шансы победить «Манчестер Юнайтед»

в 23 туре Английской Премьер-лиги. Аналитики букмекерской компании

BingoBoom предлагают поставить на команду Юргена Клоппа с коэффициентом

1.4.

«Манчестер Юнайтед» - единственная команда турнира, которая в сезоне 2019/20

смогла прервать победную серию красных. В 9 туре коллектив Оле-Гуннара

Сульшера сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1. Шансы на аналогичный

результат в предстоящем матче оцениваются коэффициентом 4.83, победа

представлена в линии букмекеров котировкой 8.75.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 10 мячей в 18 матчах АПЛ, шансы

отличиться во встрече с «Манчестер Юнайтед» оцениваются 1.8 пунктами. В

составе гостей с наибольшей вероятностью ворота соперников поразит

нападающий Маркус Рашфорд. Поставить на результативные действия

футболиста можно с коэффициентом 3.75.

Напомним, матч «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед» состоится 19 января в

19:30 по московскому времени.

Как закончится матч? Пишите свои варианты ставок в комментариях

Читайте также:

Фернандеш, Умтити и возвращение Криштиану. Букмекеры оценили все возможные трансферы «МЮ»

Уэйн Руни проиграл на ставках 700 000 фунтов, когда выступал за «МЮ». Он рассказал в интервью о своей зависимости

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)